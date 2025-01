Nova solução da Afya facilita a vida financeira do médico

Uma pesquisa realizada pelo Research Center da Afya aponta desafios financeiros frequentes entre os médicos brasileiros: 73,2% afirmam que não conseguiriam se sustentar financeiramente por mais de seis meses caso fossem impedidos de trabalhar, enquanto 20,3% relatam dificuldades para quitar dívidas ou incertezas sobre como pagá-las. Esses dados evidenciam o impacto dos desafios financeiros no equilíbrio do fluxo de caixa dos consultórios e no cumprimento de suas obrigações.



Neste cenário, a Afya, hub de educação e soluções para a prática médica no país, apresenta uma nova funcionalidade do Afya iClinic para melhorar a vida financeira dos médicos: o Receba Antecipado.



A solução permite a antecipação de valores provenientes de consultas, procedimentos e cirurgias pagos pelos clientes por meio de cartão de crédito, com taxas inferiores para os médicos quando comparadas à média praticada pelo mercado, possibilitando o recebimento em até um dia útil, tanto para transações realizadas online quanto em maquininhas físicas.



Com essa flexibilidade, médicos que antes priorizavam pagamentos via PIX ou dinheiro devido ao longo prazo para recebimento agora podem incluir o cartão de crédito como uma nova opção de pagamento. Isso não apenas diversifica as formas de pagamento disponíveis, tornando-as mais acessíveis e convenientes, mas também facilita o acesso de novos pacientes particulares aos serviços médicos, ao mesmo tempo em que fortalece o relacionamento com os atuais.



Como resultado, a ferramenta impulsiona o crescimento no número de atendimentos, contribuindo para a sustentabilidade financeira de clínicas e consultórios e promovendo a expansão dos negócios.



"Na Afya, uma das nossas prioridades é tornar a vida do médico mais simples e eficiente. Buscamos os parceiros mais qualificados e vantajosos, negociamos as melhores condições, e integramos tudo de forma prática no Afya iClinic. Assim, eliminamos burocracias e ajudamos o profissional a focar no que realmente importa: cuidar das pessoas", afirma Lélio Souza Junior, vice-presidente de serviços digitais da Afya.



Integrada à plataforma Afya iClinic, o Receba Antecipado permite que o médico gerencie agenda, prontuário e fluxo financeiro em um único ambiente, garantindo praticidade, segurança e transparência em todo o processo.

