Hoje, a delegação saudita no encontro anual 2025 do Fórum Econômico Mundial compartilhou sua estratégia para reescrever o guia econômico durante diversas sessões importantes, entre elas uma que foi apresentada pelo Reino para falar de sua transformação econômica.

Na sessão intitulada “Mudanças econômicas da Arábia Saudita”, Sua Excelência Mohammed A. Aljadaan, Ministro de Finanças, descreveu as principais tendências que impulsionam a transformação do Reino: “Toda a nação está mobilizada em torno da Visão Saudita 2030. Há uma visão muito clara que as pessoas, a comunidade corporativa e o governo estão buscando. A liderança tem uma visão de longo prazo e está preparada para tomar decisões difíceis e para manter sua consistência.”

Entretanto, na sessão “ O caminho a seguir para escalar a IA”, Sua Excelência Abdullah A. Alswaha, Ministro de Comunicações e Tecnologia da Informação, destacou os esforços do Reino para promover o diálogo global para impulsionar o progresso inclusivo. Assim, o ministro afirmou: “O Reino hoje, em Davos, está trabalhando com parceiros, inovadores e formuladores de políticas com ideias semelhantes para ver como podemos alavancar nossa posição e vantagem competitiva para servir a humanidade e promover a economia de IA nesta era.”

Por sua vez, Sua Excelência Bandar I. Alkhorayef, Ministro da Indústria e Recursos Minerais, teve participação na sessão “ Infraestrutura Industrial da Próxima Geração”. Segundo ele: “Hoje, o que estamos fazendo na Arábia Saudita, em nossa aspiração de diversificar nossa economia, pode ser viabilizado com tecnologia. Com os esforços do governo atual, está muito claro que estamos priorizando a infraestrutura digital e a conectividade. Acreditamos que a manufatura é um setor importante para o crescimento da economia e temos o compromisso de desenvolver as tecnologias que formarão seu futuro.”

Sua Excelência Faisal F. Alibrahim, Ministro de Economia e de Planejamento comenta: “Todos estamos buscando motores de desenvolvimento. A história do Reino está sendo um exemplo do fato de que a transformação é um motor de desenvolvimento. Não obstante a morosidade dos anos 20, o Reino conseguiu ativar novos motores de crescimento e seguir evoluindo mais adiante.”

A Comissão Real de Jubail e Yanbu (RCJY) anunciou que a Cidade Industrial de Jubail se converteu na primeira cidade da região a fazer parte da iniciativa Transição de Aglomerados Industriais para o Desenvolvimento Sustentável do FEM. Lançada pelo Fórum Econômico Mundial em Davos 2025, em colaboração com a Accenture e o Electric Power Research Institute (EPRI), a iniciativa tem por objetivo promover a descarbonização dos aglomerados industriais.

Sob o mesmo tema, a Autoridade de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (RDIA) publicou um relatório especial sobre os “Mercados da Arábia Saudita do Acelerador Futuro”, uma iniciativa lançada em colaboração com a Rede de Aceleradores do FEM. No relatório, são destacados os esforços da iniciativa para impulsionar a transformação econômica por meio de soluções inovadoras e centradas no empreendedorismo, enquanto se delineia sua visão para promover o desenvolvimento dos principais mercados emergentes do Reino. O relatório também mostra como a iniciativa está enfrentando desafios e acelerando o desenvolvimento para se harmonizar com as metas da Visão Saudita 2030.

