Estudo aponta dados do índice nacional da construção civil

Em estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram apresentados os resultados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) referentes a dezembro de 2024. De acordo com o relatório, o Índice Nacional da Construção Civil apresentou variação de 0,21% no último mês do ano, encerrando 2024 com alta acumulada de 3,98%. Esse resultado representa um aumento de 1,43 pontos percentuais em relação ao acumulado de 2023, que foi de 2,55%.

Conforme informado na publicação, o custo nacional médio da construção civil por metro quadrado atingiu R$ 1.790,66 em dezembro, com R$ 1.034,95 correspondendo aos materiais e R$ 755,71 à mão de obra. A parcela dos materiais apresentou variação mensal de 0,33%, enquanto a mão de obra registrou aumento de 0,06%. Comparativamente, em 2023, esses índices foram de 0,27% e 0,24%, respectivamente.

Segundo os dados apresentados, as regiões Norte e Sul registraram as maiores variações mensais em dezembro, com alta de 0,28%. Em relação ao acumulado do ano, a região Norte destacou-se com um aumento de 4,81%, seguida pelo Nordeste (4,08%), Sudeste (4,13%), Centro-Oeste (2,53%) e Sul (3,77%). O estado de Rondônia apresentou a maior alta acumulada anual no país, com 8,80%, enquanto o Piauí registrou o maior aumento mensal em dezembro, de 1,90%.

José Antônio Valente, diretor da empresa de franquia de locação de equipamentos para construção civil Franquias Trans Obra, afirmou que reforça uma tendência que deve ser analisada com atenção pelos investidores, especialmente no segmento de franquia de locação de equipamentos. José Antônio continuou dizendo que o crescimento do Índice Nacional da Construção Civil em 2024, com alta acumulada de 3,98%, superior aos 2,55% registrados em 2023, sinaliza um mercado em aquecimento, impulsionado pela demanda crescente por materiais e mão de obra. “Diante desse cenário, a pergunta 'Vale a Pena Investir em Franquia?' ganha uma resposta positiva. Franquias de locação de equipamentos oferecem modelos de negócios estruturados, suporte técnico, e acesso a um mercado em expansão, especialmente em um setor que busca alternativas para lidar com os custos crescentes. A combinação entre a alta demanda da construção civil e a necessidade de redução de despesas fixas faz com que investir em franquias deste segmento seja uma escolha promissora para 2025 e além”.

Ainda sobre o relatório, nota-se que a parcela dos materiais acumulou alta de 3,32% no ano, enquanto os custos com mão de obra avançaram 4,90%. Em 2023, esses índices haviam sido de 0,06% e 6,22%, respectivamente.

Perguntado sobre o estudo, José Antônio afirmou que a locação de equipamentos desempenha um papel fundamental ao proporcionar uma solução econômica para construtoras e empreiteiras, que buscam reduzir custos fixos e otimizar processos. “O dinamismo econômico no setor torna o investimento em franquias de locação de equipamentos uma oportunidade estratégica para atender às necessidades locais de maneira eficiente e lucrativa”.

Website: https://franquiatransobra.com.br/