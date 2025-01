A BON CHARGE, líder global em tecnologia premium de bem-estar, anunciou hoje o lançamento de seu primeiro Relatório Global de Tendências em Terapia de Luz Vermelha, destacando como essa terapia está se tornando rapidamente um pilar nas rotinas modernas de bem-estar. Baseado em uma pesquisa global com 7.000 adultos nos EUA, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos e Austrália, o relatório revela o aumento da adoção da terapia de luz vermelha, especialmente entre os consumidores mais jovens, com os Emirados Árabes Unidos liderando, onde sete em cada dez adultos a utilizam ativamente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250122034693/pt/

BON CHARGE Unveils First-Ever Global Red Light Therapy Trend Report (Photo: Business Wire)

Junto com o lançamento, a BON CHARGE apresenta a renovação de sua marca, incluindo um site remodelado. Essa mudança destaca a missão da BON CHARGE de simplificar o bem-estar, oferecendo a mais ampla gama de produtos de bem-estar do mundo em uma única plataforma de fácil acesso, capacitando as pessoas a priorizarem seus cuidados pessoais com soluções tecnológicas baseadas em ciência.

"Com o interesse crescente dos consumidores pelo bem-estar como um todo, há uma busca por ferramentas acessíveis que tragam benefícios variados, e a terapia de luz vermelha está se destacando como um divisor de águas", afirmou Katie Mant, cofundadora da BON CHARGE. "Nossa pesquisa reforça seu impacto em áreas essenciais como a aparência da pele, o sono e a recuperação, mostrando como ela está moldando o futuro do bem-estar proativo no mundo todo".

Terapia de luz vermelha: uma tendência mundial de bem-estar

O Relatório Global sobre Tendências em Terapia de Luz Vermelha da BON CHARGE fornece insights fundamentais sobre como essa tecnologia emergente está transformando as rotinas de bem-estar no mundo todo:

Emirados Árabes na liderança: a terapia de luz vermelha ganhou uma adoção notável nos Emirados Árabes Unidos, onde 70% dos adultos relatam utilizá-la, superando consideravelmente as taxas de adoção em outros mercados. Quase um terço (30%) utiliza a terapia mensalmente, destacando sua popularidade como uma prática regular de bem-estar.

a terapia de luz vermelha ganhou uma adoção notável nos Emirados Árabes Unidos, onde 70% dos adultos relatam utilizá-la, superando consideravelmente as taxas de adoção em outros mercados. Quase um terço (30%) utiliza a terapia mensalmente, destacando sua popularidade como uma prática regular de bem-estar. Gerações mais jovens impulsionam a adoção: em todos os mercados pesquisados, adultos de 18 a 34 anos são os usuários mais engajados da terapia de luz vermelha, com taxas de adoção destacadas de 77% nos Emirados Árabes Unidos, 53% nos EUA e na Austrália, e 46% no Reino Unido.

em todos os mercados pesquisados, adultos de 18 a 34 anos são os usuários mais engajados da terapia de luz vermelha, com taxas de adoção destacadas de 77% nos Emirados Árabes Unidos, 53% nos EUA e na Austrália, e 46% no Reino Unido. Uma adição recente às rotinas de bem-estar: a terapia de luz vermelha ainda é uma novidade para muitos usuários, com dois terços globalmente relatando que começaram a utilizá-la nos últimos dois anos. Os adultos mais jovens (18-34 anos) estão liderando essa tendência, com 73% dos usuários no Reino Unido, 70% nos Emirados Árabes Unidos e 71% nos EUA e na Austrália adotando a prática recentemente.

a terapia de luz vermelha ainda é uma novidade para muitos usuários, com dois terços globalmente relatando que começaram a utilizá-la nos últimos dois anos. Os adultos mais jovens (18-34 anos) estão liderando essa tendência, com 73% dos usuários no Reino Unido, 70% nos Emirados Árabes Unidos e 71% nos EUA e na Austrália adotando a prática recentemente. Principal dispositivo de escolha: as máscaras faciais de luz vermelha são o dispositivo mais popular no mundo todo, preferidas por aproximadamente um terço dos usuários (35% nos Emirados Árabes Unidos, 34% na Austrália, 36% no Reino Unido e 27% nos Estados Unidos). Observação: as preferências variam por região, com os dispositivos para aliviar a rigidez nas articulações liderando no Reino Unido e nos EUA (38% e 30%, respectivamente).

Insights regionais refletem motivações diversas

A terapia de luz vermelha é um fenômeno crescente. Embora o principal motivo para o uso globalmente seja o relaxamento muscular e das articulações, particularidades regionais revelam outras motivações por trás de sua crescente popularidade:

Emirados Árabes Unidos: os Emirados Árabes Unidos lideram a adoção global, com quase 70% dos adultos utilizando a terapia de luz vermelha. O maior entendimento sobre a terapia e as recomendações de profissionais impulsionam essa tendência, com 37% dos usuários sendo recomendados por especialistas em dermatologia.

os Emirados Árabes Unidos lideram a adoção global, com quase 70% dos adultos utilizando a terapia de luz vermelha. O maior entendimento sobre a terapia e as recomendações de profissionais impulsionam essa tendência, com 37% dos usuários sendo recomendados por especialistas em dermatologia. Austrália: os australianos citam a melhora no sono e benefícios para a pele como principais motivações, depois do relaxamento muscular e das articulações, com mais da metade (61%) tendo adotado a terapia de luz vermelha nos últimos dois anos.

os australianos citam a melhora no sono e benefícios para a pele como principais motivações, depois do relaxamento muscular e das articulações, com mais da metade (61%) tendo adotado a terapia de luz vermelha nos últimos dois anos. Estados Unidos: nos Estados Unidos, a adoção da terapia é mais alta entre os homens do que entre as mulheres, com quase 40% relatando seu uso. A melhoria do sono e do humor são apontadas como os principais motivadores (28% e 24%, respectivamente), ressaltando a crescente ênfase na recuperação e no bem-estar mental.

nos Estados Unidos, a adoção da terapia é mais alta entre os homens do que entre as mulheres, com quase 40% relatando seu uso. A melhoria do sono e do humor são apontadas como os principais motivadores (28% e 24%, respectivamente), ressaltando a crescente ênfase na recuperação e no bem-estar mental. Reino Unidos: embora a adoção seja mais baixa em comparação com outros mercados, a terapia de luz vermelha está crescendo rapidamente entre os adultos mais jovens, com 73% dos usuários de 18 a 34 anos iniciando o uso nos últimos dois anos. O principal motivo para o uso é a melhora da pele, seguida pelo relaxamento muscular e articular.

"Este relatório reflete um movimento global em direção ao bem-estar proativo", disse Andy Mant, cofundador da BON CHARGE. "A rápida adoção da terapia de luz vermelha, especialmente entre as gerações mais jovens, sinaliza uma mudança significativa. À medida que a ciência continua a validar seus benefícios, acreditamos que ela se tornará tão essencial para o bem-estar quanto a nutrição e a atividade física".

Confira o relatório completo e o kit de imprensa

Acesse o Relatório Global sobre Tendências em Terapia de Luz Vermelha da BON CHARGE e explore as principais descobertas, recursos visuais e materiais adicionais em nosso kit de imprensa digital. Acesse boncharge.com para baixar o relatório e saber mais sobre as soluções pioneiras de bem-estar da BON CHARGE.

Notas aos editores

Pesquisa com 7.000 adultos no Reino Unido, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Austrália realizada pela Opinium Research em dezembro de 2024.

Sobre a BON CHARGE

Fundada em 2017 por Katie e Andy Mant, a BON CHARGE está estabelecendo novos padrões na simplificação do bem-estar, oferecendo a mais ampla gama de soluções tecnológicas baseadas na ciência para ajudar as pessoas em suas jornadas de bem-estar. A marca celebra o bem-estar como uma jornada contínua, respeitando a individualidade e inspirando o crescimento por meio da comunidade e do conhecimento compartilhado. Desde o sono e a recuperação até a beleza e o bem-estar mental, a BON CHARGE é uma parceira confiável no autocuidado proativo. Com sede em Perth, na Austrália, cada produto é fundamentado em pesquisas científicas rigorosas e projetado para ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos de bem-estar. Para mais informações, acesse boncharge.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250122034693/pt/

Contato com a imprensa

Jack Taylor PR

boncharge@jacktaylorpr.com