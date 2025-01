A Technology Holdings, uma premiada empresa global de investimentos, com operações em 13 países e 5 continentes, incluindo as Américas, Europa e Ásia-Pacífico, anunciou seu rebranding como TH Global Capital. Essa mudança de marca reflete a contínua expansão da empresa para novos setores e produtos, como Gestão de Ativos e uma oferta ampliada de Consultoria de Crescimento, com o propósito de gerar riqueza para seus clientes.

TH Global Capital foi concebida para refletir a ampla gama de serviços da empresa, incluindo Fusões e Aquisições (M&A) do lado vendedor, sua prática de M&A do lado comprador "TH Buy and Build", Equity de Crescimento, Financiamento de Dívidas, Cobertura de Patrocinadores Financeiros e Secundários, Consultoria para IPO, Gestão de Ativos e Serviços de Consultoria de Crescimento. Isso inclui o lançamento da TH Global Asset Management e a ampliação dos serviços de consultoria de crescimento, com o objetivo de ajudar empresas a proteger e aumentar seus valuations por meio de estratégias de crescimento direcionadas. A empresa também anunciou que está se transformando em uma empresa orientada por propósito, com uma missão única: criar riqueza para fundadores, empresas e investidores através de seu ecossistema exclusivo de serviços.

Segundo Vivek Subramanyam, fundador e CEO da TH Global Capital: "Nesta transição para a TH Global Capital, temos orgulho de refletir nossa contínua evolução e expansão além dos serviços tradicionais de investimento. Há mais de 24 anos, temos oferecido consultoria excepcional a empresas em todo o mundo, com especialização em setores como serviços de tecnologia, software, consultoria, saúde e gestão de processos empresariais. O lançamento de nosso negócio de gestão de ativos, a expansão de nossos serviços de consultoria de crescimento e a entrada em novos setores são extensões naturais desse crescimento. Somos uma empresa orientada por propósito, com uma missão singular: criar riqueza para fundadores, empresas e investidores por meio de nosso ecossistema exclusivo de serviços. Nossos serviços integrados, agora fortalecidos pelas capacidades de gestão de ativos e consultoria de crescimento, nos permitem oferecer uma abordagem mais holística para gerar riqueza para nossos clientes".

Geeta Ramanathan, presidente e COO, acrescentou: "A mudança de marca representa um momento crucial em nossa expansão, marcado pelo lançamento estratégico da TH Global Asset Management e pelo aprimoramento de nossos serviços de consultoria de crescimento. Essas novas capacidades nos permitem oferecer um conjunto abrangente e integrado de serviços, ampliando ainda mais o valor que entregamos aos nossos clientes. Combinando nossa expertise setorial com soluções inovadoras de gestão de ativos e estratégias de crescimento, estamos posicionados para apoiar nossos clientes a promover crescimento, proteger e ampliar seus valuations, e alcançar sucesso tanto em mercados desenvolvidos quanto emergentes".

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250123876675/pt/

Haleigh Dhaou

402-238-6173

haleigh@thglobal.com