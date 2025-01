Dia Mundial da Educação Ambiental: empresas promovem ações

Celebrado em 26 de janeiro, o Dia Mundial da Educação Ambiental, tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável. Ações promovidas por entidades e empresas como ABVTEX, Abralimp e Binatural evidenciam o papel crucial da disseminação de conhecimento e conscientização ambiental na construção de um futuro em que atividades tenham menor impacto ambiental. Confira iniciativas promovidas por diferentes setores que reforçam a relevância do descarte consciente, da economia circular e da capacitação em práticas sustentáveis.

ABVTEX: Economia circular no setor de moda

Na escala global, apenas 1% das roupas usadas são recicladas, segundo o relatório "New Textiles Economy" da Fundação Ellen MacArthur. Nesse sentido, a Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX), entidade que representa o varejo de moda nacional, atua na liderança para promover a conscientização sobre as melhores práticas relacionadas à preservação do meio ambiente na moda. A entidade promove campanhas educacionais que visam educar e engajar a cadeia produtiva e o varejo sobre a importância de integrar a sustentabilidade em suas operações; e apoia iniciativas de consumo consciente e economia circular, como o descarte responsável e a reciclagem. Para Edmundo Lima, diretor executivo da ABVTEX, “a conscientização quanto às tendências e oportunidades devem ser desde os processos produtivos ao descarte, e são passos essenciais para minimizar os impactos ambientais e promover um consumo mais consciente”.

Abralimp: Sustentabilidade no setor de limpeza profissional

A Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional (Abralimp), que integra toda cadeia produtiva desse setor, de fabricante a prestadores de serviços, reafirma seu compromisso com práticas ecológicas que vão além da limpeza e conservação, mas também na promoção de práticas sustentáveis que educam e engajam a população. A edição mais recente da feira Higiexpo, realizada pela Abralimp, resultou na coleta de 15.981 kg de materiais recicláveis, volume equivalente a onze carretas cheias de lixo desviadas de aterros; na parceria que promoveu a destinação correta de arranjos florais usados em eventos e coletou de 42 orquídeas que ganharam novos destinos; e no programa de redistribuição de móveis e materiais dos estandes para comunidades em situação de vulnerabilidade, em que foram arrecadadas duas carretas de móveis, totalizando cerca de R$ 68 mil em mobiliário doado. Segundo Patrícia Oliveira, diretora administrativa da Abralimp, “o objetivo da Abralimp é criar um ambiente em que as ações ecológicas se tornem cada vez mais comuns e valorizadas, envolvendo o nosso próprio setor, mas também inspirar outras áreas a seguirem o mesmo caminho”.

Binatural: Educação ambiental como motor de transformação

A Binatural, especializada na produção de biodiesel, também aposta na educação ambiental para engajar colaboradores e comunidades. Além dos cursos oferecidos sobre sustentabilidade e mudanças climáticas, ações como a reciclagem de óleo de cozinha e as soluções responsáveis para o descarte de uniformes fora de uso reforçam seu compromisso com a economia circular e a responsabilidade social. “Educar é investir no futuro. Estamos comprometidos em criar soluções que impactem o planeta e inspirem as próximas gerações”, afirma André Lavor, CEO da Binatural. Nos últimos 19 anos, as unidades industriais da empresa produziram cerca de 2,4 bilhões de litros de biodiesel. Essa produção evitou a emissão de 4,5 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. Para o planeta, é como se a Binatural tivesse plantado 33 milhões de árvores, isso equivale a 204 mil campos de futebol.

Essas iniciativas destacam como diferentes setores podem unir forças para conscientizar a população e seus colaboradores sobre a importância de práticas sustentáveis. No Dia Mundial da Educação Ambiental, essas entidades e empresas se unem para reforçar a necessidade de engajamento coletivo para preservar o planeta e construir um futuro mais equilibrado e sustentável.