A AIT Worldwide Logistics, líder em soluções de cadeia de suprimentos global, nomeou Ray Fennelly para o cargo de diretor de desenvolvimento (CDO) e Ann Nemphos para diretora de informações (CIO). Essa reorganização da gerência executiva melhora o alinhamento da liderança da empresa com sua estratégia de crescimento de cinco anos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250123003577/pt/

In their newly-appointed roles, Chief Development Officer, Ray Fennelly, and Chief Information Officer, Ann Nemphos, are positioned to boost support for AIT’s five-year strategic plan. (Photo: Business Wire)

Fennelly, um veterano da empresa e do setor de logística, começou a trabalhar na AIT há 30 anos e ocupou vários cargos de liderança durante esse período, atuando mais recentemente como CIO. Ele esteve intimamente envolvido com as aquisições da empresa nos últimos 13 anos, mas no recém-criado cargo de CDO, ele se concentrará mais completamente nas atividades de aquisição, incluindo o trabalho em estreita colaboração com o parceiro financeiro da AIT para identificar e examinar cuidadosamente os possíveis alvos, supervisionando o processo de transação de M&A e fornecendo suporte para a integração das empresas adquiridas.

Suas metas de longo prazo incluem a expansão da presença da AIT no mercado, moldando sua trajetória de crescimento. Ele continua a supervisionar as equipes globais de conformidade, marketing e sustentabilidade da empresa, reportando-se diretamente ao presidente e CEO, Vaughn Moore.

“Ray tem sido uma parte fundamental da equipe de liderança, orientando nossos grupos de tecnologia na implementação de iniciativas transformadoras por mais de uma década”, disse Moore. “Tenho total confiança em sua capacidade de impulsionar o sucesso da AIT enquanto ele se dedica a liderar as iniciativas de crescimento estratégico da organização”.

Nemphos também é uma executiva com longa experiência, tendo acumulado décadas liderando equipes de tecnologia da informação em diversas corporações multinacionais. Como CIO, ela continuará a evoluir a estrutura e o foco dos grupos de tecnologia da informação da AIT para apoiar ainda mais o crescimento organizacional. Ela também guiará sua equipe para possibilitar o roadmap estratégico da empresa, ao mesmo tempo que entrega soluções tecnológicas de qualidade que beneficiam os colegas e clientes da AIT. Nemphos se reporta a Fennelly, como faz desde que foi contratada como diretora de tecnologia em 2024.

“Em apenas oito curtos meses, a liderança de Annàfrente de nossas equipes de tecnologia teve um impacto extremamente positivo, que será sentido por muito tempo no futuro”, disse Fennelly. “Sua abordagem perspicaz e direta tem se mostrado um excelente ajuste cultural desde o primeiro dia na empresa. Ao assumir rapidamente seu papel e liderar integralmente os grupos de tecnologia da AIT, Ann trouxe mais flexibilidadeàequipe executiva, permitindo que eu concentre minha atenção em aquisições e desenvolvimento de negócios”.

Sobre a AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics é uma empresa global de frete que ajuda outras empresas a crescer, ampliando o acesso aos mercados em todas as partes do mundo, onde podem vender e/ou adquirir suas matérias-primas, componentes e produtos acabados. Há mais de 45 anos, a líder em soluções de cadeia de suprimentos, com sede em Chicago, tem se apoiado em uma abordagem consultiva para construir uma rede global e parcerias de confiança em quase todos os setores, incluindo aeroespacial, automotivo, varejo de consumo, energia, alimentos, governo, alta tecnologia, industrial, ciências da vida e marítimo. Com tecnologia escalável e amigável ao usuário, o modelo de negócios flexível da AIT personaliza entregas de ponta a ponta via mar, ar, terra e ferrovia – no prazo e dentro do orçamento. Com equipes especializadas em mais de 150 locais no mundo todo na Ásia, Europa, Oriente Médio e América do Norte, as opções de serviço completo da AIT também incluem liberação aduaneira, gerenciamento de armazém e serviços de excelência. Você pode saber mais em www.aitworldwide.com.

Nossa Missão

Na AIT, buscamos intensamente oportunidades para ganhar a confiança de nossos clientes, oferecendo excepcionais soluções logísticas mundiais, valorizando apaixonadamente nossos colegas de trabalho, parcerias e comunidades.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250123003577/pt/

ASSESSORIA DE IMPRENSA:

Matt Sanders

Diretor de Comunicações

+1 (630) 766-8300

msanders@aitworldwide.com

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Sede global

2 Pierce Place, Suite 2100

Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com