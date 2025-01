A Japan Prize Foundation anunciou os vencedores do prêmio Japan 2025 às 18h (JST) de hoje, 23 de janeiro de 2025. O Prof. Russell Dean Dupuis (EUA) recebeu o prêmio Japan nas áreas de Ciências dos Materiais e Produção, e o Prof. Carlos M. Duarte (Espanha) recebeu o prêmio Japan nas áreas de Produção Biológica, Ecologia e Meio Ambiente.

Para o prêmio Japan deste ano, o Prof. Dupuis está sendo reconhecido por suas contribuições distintas ao desenvolvimento da tecnologia de deposição química de vapor metalorgânico para dispositivos eletrônicos e optoeletrônicos semicondutores compostos, e contribuição pioneira para sua comercialização em larga escala; e o Prof. Duarte está sendo reconhecido por sua contribuição para nossa compreensão dos ecossistemas marinhos em uma Terra em mudança, sobretudo através de pesquisa pioneira sobre Carbono Azul.

Para o prêmio Japan 2025, a Fundação pediu a cerca de 15.500 cientistas e engenheiros proeminentes de todo o mundo para nomear pesquisadores trabalhando nas áreas deste ano. Recebemos 149 indicações para as áreas de Ciências dos Materiais e Produção, e 72 indicações para as áreas de Produção Biológica, Ecologia e Meio Ambiente. Os ganhadores deste ano foram selecionados de um total de 221 indicados.

