Hoje, a delegação saudita no encontro anual 2025 do Fórum Econômico Mundial afirmou que a comunidade internacional tem que priorizar a cooperação e o diálogo para vencer os desafios de um mundo fragmentado.

Saudi delegates to the World Economic Forum Annual Meeting in Davos participate in a panel session at the Saudi House pavilion, stressing the need to foster global dialogue and shape a prosperous future (Photo: AETOSWire)