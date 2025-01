Business finance man calculating budget numbers, Invoices and financial adviser working.

O início de um novo ano é sempre acompanhado de expectativas e planos, especialmente quando o assunto envolve grandes conquistas, como a compra de um carro, aquisição de um imóvel ou uma viagem dos sonhos. Mas, para que essas metas saiam do papel, é essencial que o planejamento financeiro seja priorizado, incluindo estratégias, segundo especialistas.

Os consórcios, por exemplo, têm se destacado como uma solução eficiente para quem busca adquirir bens de forma planejada, de acordo com a diretora regional da Unicred do Brasil - Núcleo Multirregional, Carolina Ramos.

A especialista lembra que somente em 2024, os consórcios no Brasil registraram um crescimento expressivo, com movimentação de R$ 354,13 bilhões de janeiro a novembro, conforme dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac). “O bom desempenho é atribuído a não cobrança de juros. Essa modalidade permite que os participantes formem uma espécie de poupança coletiva, viabilizando a compra de bens e até serviços, sem comprometer o orçamento com altas taxas de financiamento”, explica.

Para a diretora, o consórcio é uma das opções mais indicadas para quem planeja adquirir um bem de alto valor, como um carro ou imóvel. “É uma alternativa acessível e inteligente para quem busca evitar os altos custos dos financiamentos tradicionais. O cliente tem a possibilidade de antecipar sua conquista por meio de sorteios ou lances”, afirma.

Financiamento

Por outro lado, para quem sonha em fazer uma viagem internacional ou investir em qualidade de vida, como educação e lazer, os investimentos financeiros podem ser a chave, segundo Carolina. “Com opções variadas, como renda fixa, é possível ajustar o perfil do investidor às metas estabelecidas”.

Nesse caso, Carolina recomenda uma orientação profissional para alinhar o investimento às expectativas. “O mercado financeiro oferece muitas possibilidades, mas é essencial contar com especialistas para tomar decisões assertivas e seguras”, explica. Ela acrescenta que, com determinação e estratégias, 2025 pode ser o ano de grandes realizações. “O segredo está em transformar desejos em metas tangíveis e agir com disciplina e consciência financeira”, ressalta.

