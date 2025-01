Em comemoração ao seu 30º aniversário, a ICM tem o prazer de anunciar o lançamento de seu novo site, desenvolvido exclusivamente para o mercado brasileiro.

O novo site funciona como uma plataforma abrangente para acessar informações sobre as tecnologias e capacidades da ICM no design de biorrefinarias de etanol de milho. Essas instalações são projetadas para atender aos mais altos padrões de eficiência operacional, apoiando a produção de etanol, grãos destilados para alimentação animal e óleo de milho, ao mesmo tempo em que maximizam a produtividade e o valor agregado.

“Estamos muito satisfeitos em apresentar um recurso que reflete nosso compromisso em investir na região e fortalecer nossa capacidade de atender aos nossos clientes”, disse Daniel Yamada, Gerente de Desenvolvimento de Negócios. “Este lançamento representa mais um passo na nossa missão de oferecer não apenas as tecnologias mais eficientes, mas também um suporte excepcional para ajudar nossos clientes a alcançarem seus objetivos.”

Este lançamento reforça a expansão da presença da ICM no Brasil, consolidada com a inauguração de um escritório local totalmente equipado em 2022. O escritório oferece aos clientes acesso direto a suporte especializado e serviços personalizados às necessidades específicas do mercado.

Visite o novo site emicminc.com.br para explorar as tecnologias inovadoras da ICM e saber mais sobre os recursos disponíveis para atender às suas necessidades de biorrefino. Para mais informações ou para agendar uma reunião com nossa equipe, entre em contato diretamente pelo site.

Sobre a ICM, Inc.

Fundada em 1995 e com sede em Colwich, Kansas, além de um escritório regional no Brasil, a ICM fornece tecnologias inovadoras, soluções e serviços para sustentar a agricultura e promover a energia renovável, incluindo tecnologias de etanol e farelo que aumentam o suprimento global de proteína. Com tecnologias de processo proprietárias implementadas em mais de 110 instalações globalmente, que produzem anualmente mais de 33 bilhões de litros de etanol e mais de 22 milhões de toneladas de grãos destilados, a ICM tornou-se líder mundial em tecnologias de biorrefino. Para mais informações, visite www.icminc.com.br.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250123134767/pt/

Adriana Albornoz

+1 316.796.0900

adriana.albornoz@icminc.com