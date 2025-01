Essa evolução reflete o compromisso da firma com o otimismo e foco inabalável em ajudar os clientes a atingir os melhores resultados possíveis nas suas jornadas de transformação.

A marca atualizada é mais do que apenas um novo olhar; é um propósito renovado. A mudança tem a intenção de inspirar perspectivas novas, fundada na crença de que o que se consegue obter de uma mudança depende de como você a aborda. A Sia está apresentando seus consultores como "Optimists for change", enfatizando seu negócio principal de ajudar os clientes a lucrar com oportunidades e superar desafios.

O CEO, Matthieu Courtecuisse, compartilha: ' Visto que a IA, a mudança climática e as ameaças cibernéticas trazem novos desafios e oportunidades, a Sia está bem posicionada para ajudar nossos clientes a responder a isso. Somos uma consultoria da próxima geração, nascida digital, aumentada pela ciência de dados, aprimorada pela criatividade e impulsionada pela responsabilidade".

"Nosso novo nome é mais simples e mais memorável para nós e para nossos clientes. Nosso posicionamento de 'Optimists for change' reflete nossa atitude proativa. Sabemos que nossos clientes valorizam nossas habilidades e apreciam nossa positividade. Nossa expertise pode proporcionar resultados, e nosso otimismo pode transformar os resultados finais".

A Sia é um novo tipo de grupo de consultoria de gestão global, construída para o futuro, nascida digital, aumentada pelos dados e aprimorada pela criatividade. Nossos mais de 3.000 profissionais encaram os desafios com a crença de que esses desafios sempre apresentam uma oportunidade para o crescimento. Em um mundo de mudanças e rupturas, o otimismo é um multiplicador de forças.

Website: https://www.sia-partners.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250122778879/pt/

Contato para a imprensa: sandrine.carreau@sia-partners.com