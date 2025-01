A Align Partners Capital Management Inc. (“Align Partners”), acionista da Coway Co., Ltd. (KRX: 021240) (“Coway” ou a “Empresa”) que detém 2,8%, publicou uma apresentação solicitando melhorias na governança e na alocação de capital da Coway.

A Netmarble Corp. (“Netmarble”), com uma participação de 25,1%, exerce um controle desproporcional sobre a Coway. Essa influência está enraizada por meio do seu fundador que atua como presidente executivo, um ex-executivo da Netmarble como CEO e um processo de nomeação de diretores supervisionado pela Netmarble, o que suscita sérias preocupações na governança.

A estrutura da Coway, com evidentes conflitos de interesse, não conseguiu proteger os interesses dos acionistas minoritários. Isso ficou claramente demonstrado quando a liderança da Coway, influenciada pela Netmarble, reduziu a política de retorno aos acionistas de 90% para 20%. Desde então, os lucros acumulados não têm sido utilizados de forma eficaz, o que reduz o retorno sobre o patrimônio (ROE) e as avaliações. O anúncio apressado da Coway, feito em 6 de janeiro, de aumentar o índice de retorno para o acionista para 40% corre o risco de diminuir seu já baixo múltiplo de alavancagem (1x contra 2,2x do setor), reduzindo ainda mais o ROE e as avaliações.

As preocupações do mercado são evidentes no declínio da avaliação da Coway, com sua relação preço/valor contábil caindo de 6x em 30de dezembro de 2019, quando a Netmarble se tornou sua maior acionista, para 1,5x hoje. Essa queda acentuada reflete a erosão da confiança dos investidores e a necessidade urgente de a Coway resolver as deficiências de governança, otimizar sua estrutura de capital e limitar a influência da Netmarble. A Align Partners instou especificamente a Coway a:

Fortalecer sua governança , tornando seu Conselho de Administração verdadeiramente independente para garantir a representação justa dos interesses dos acionistas minoritários contra os interesses exclusivos da Netmarble.

, tornando seu Conselho de Administração verdadeiramente independente para garantir a representação justa dos interesses dos acionistas minoritários contra os interesses exclusivos da Netmarble. Adotar uma política de estrutura de capital-alvo, com foco na manutenção de um múltiplo adequado de dívida líquida sobre o EBITDA, o que permitiria uma melhor política de retorno aos acionistas.

PedimosàCoway que responda às solicitações e principais perguntas feitas até 3 de fevereiro de 2025. Para mais informações, acesse www.bside.ai/coway e entre em contato conosco em coway_valueup@alignpartnerscap.com.

Sobre

A Align Partners é uma empresa de investimentos com foco na Coreia do Sul. Liderada pelo CEO Changhwan Lee, a Align Partners aproveita a experiência em private equity e banco de investimentos para impulsionar o crescimento sustentável, engajando-se com as empresas do seu portfólio para lidar com o “desconto da Coreia do Sul”.

https://www.alignpartnerscap.com/en/.

Align Partners

Wooseok Choi

coway_valueup@alignpartnerscap.com

+82-2-6956-8033