Empresa desenvolve tecnologia lipossomal para suplementos

O mercado de suplementos alimentares tem passado por uma transformação significativa, com o aumento da demanda por produtos que atendam a critérios específicos de segurança e eficácia. Empresas têm incorporado tecnologias avançadas e implementado práticas de transparência para atender às expectativas dos consumidores, com fórmulas fundamentadas em ciência e inovação.

Uma dessas inovações é a tecnologia lipossomal que, embora ainda pouco difundida no Brasil, é amplamente aplicada em mercados como os Estados Unidos. Essa tecnologia utiliza lipossomas, vesículas microscópicas compostas por fosfolipídeos, que encapsulam substâncias bioativas para otimizar sua absorção no organismo.

Estudos mostram que os lipossomas são estruturalmente semelhantes às membranas celulares do corpo humano, o que facilita o transporte de nutrientes encapsulados. Isso protege os ativos bioquímicos, permitindo que atravessem o trato digestivo com mínima degradação, aumentando consideravelmente sua biodisponibilidade no organismo.

Tecnologia lipossomal: inovação em absorção de nutrientes

A encapsulação lipossomal não apenas aumenta a biodisponibilidade, mas também oferece uma liberação controlada e sustentada de nutrientes. Pesquisas sugerem que essa tecnologia pode melhorar significativamente a absorção de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina C e a vitamina D, além de compostos antioxidantes, como o resveratrol. Com isso, os consumidores podem experimentar efeitos mais rápidos e duradouros com doses menores, o que minimiza o desperdício de ingredientes e reduz possíveis efeitos colaterais, como desconfortos gastrointestinais.

Nas palavras da nutricionista Rozana Schmitt, da indústria de suplementos NatusVita que desenvolveu uma tecnologia própria em lipossomas, "empresas que adotam a tecnologia lipossomal em suas fórmulas, estão adaptando suas estratégias para o competitivo mercado de suplementos. Além da melhora na absorção, as características dos lipossomas permitem que os nutrientes sejam liberados de maneira mais eficiente no organismo, reduzindo a quantidade necessária de cada ingrediente". Isso oferece uma experiência mais prática para o consumidor e pode reduzir o número de cápsulas ou doses necessárias, conforme evidenciado em várias pesquisas que indicam a superioridade dos lipossomas em comparação com formas convencionais de suplementação.

No caso da NatusVita, os fosfolipídeos usados em suas formulações lipossomais são extraídos de ingredientes não transgênicos e sustentáveis, o que pode promover maior biocompatibilidade. Estudos indicam que a qualidade do fosfolipídeo afeta diretamente a capacidade de absorção dos ativos.

"Ao investir em tecnologias como a lipossomal, a ideia é atender à demanda crescente por produtos eficazes. Isso promove uma suplementação mais eficiente, garantindo resultados visíveis e palpáveis, e transformando a experiência do consumidor", complementa a nutricionista Rozana.

