BELMONTE, Portugal, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Visadoro Golden Visas , uma empresa líder em migração por investimento em Portugal, em colaboração com a organização sem fins lucrativos Cinema, Cultura, Ciência (CCC), acabam de lançar uma inovadora incubadora empresarial em Belmonte.

Situada juntoàdramática Serra da Estrela, a incubadora, apropriadamente chamada Ignite Belmonte , acaba de receber sua certificação IAPMEI para oferecer o Visto Startup Portugal. Belmonte conta também com facilidades de alojamento industrial e o mais elevado quociente de participação nos financiamentos comunitários europeus a fundo perdido.

Oferecendo uma gama de serviços de incubação de startups e programas de aceleração, além de duas instalações icônicas de coworking e acesso a redes de investidores nacionais e internacionais, a Ignite Belmonte serve como o coração de um ecossistema tecnológico e académico em crescimento.

As empresas brasileiras encontram em Portugal uma oportunidade atraente de expansão devidoàproximidade cultural, idioma comum e acesso ao mercado europeu. O país serve como uma ponte natural para a entrada no mercado da União Europeia, oferecendo uma base familiar para operações internacionais através de uma solução completa cobrindo incorporação de empresas, incubação ou aceleração, espaço de escritório estilo coworking, além de um serviço de matchmaking conectando novas startups e scale-ups com Capital de Risco (VC) e oportunidades de financiamento por meio de subsídios da UE.

A Vila de Belmonte, famosa por ser a terra natal do navegador português Pedro Álvares Cabral, há muito tempo está no radar de inúmeras empresas brasileiras que buscam criar caminhos para os mercados português e europeu mais amplo.

De fato, até hoje, 21 de janeiro, mais de 10 empresas brasileiras já estão em processo de estabelecer estruturas portuguesas para participar da Ignite Belmonte, com mais de 30 esperadas para se inscrever nos próximos 12 meses.

Este primeiro grupo de empresas que se juntamàincubadora inclui áreas como os têxteis inteligentes, a indústria aeroespacial, sustentabilidade, tecnologias de educação e WEB 3.0, todas buscando expandir-se para os mercados europeus e ganhar acesso a VC europeu, bem como oportunidades de financiamento por subsídios institucionais e através dos fundos de investimento parceiros.

Segundo José Mineiro, fundador e CEO da Visadoro, todos esses resultados derivam do objetivo declarado da missão da Visadoro: reduzir as assimetrias econômicas entre as regiões costeiras e interiores de Portugal e posicionar o ecossistema tecnológico e académico de Belmonte como o destino de eleição para startups brasileiras e empresas de tecnologia que buscam criar uma presença no país.

Na esteira da aprovação da Ignite Belmonte como incubadora portuguesa certificada de startups, a Visadoro também tem o prazer de anunciar o lançamento iminente do Fundo Cabral, um fundo de investimento elegível para o Visto Gold português, oferecendo aos candidatos exposição a uma gama de projetos apoiados por ativos com modelos de negócios comprovados e alguns tipos de vistos mais personalizados para investidores que buscam um segundo passaporte europeu.

Startups brasileiras, scale-ups, investidores e empresas maduras interessadas em saber mais sobre o ecossistema Belmonte e suas oportunidades disponíveis são convidadas a entrar em contato com a equipe da Visadoro através dos detalhes de contato abaixo.

Alternativamente, para mais informações, visite www.IgniteBelmonte.com .

Rua Pedro Álvares Cabral, 11 Belmonte Portugal

WhatsApp: +351918196577

Email: hello@visadoro.com

Web: www.visadoro.com

