Gnatus leva até a 42º CIOSP novo conceito em autoatendimento

A Gnatus Equipamentos Odontológicos - uma das principais indústrias de equipamentos odontológicos do Brasil, com sede fabril em Barretos (SP), participa mais uma vez da 42ª edição do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), entre os dias 22 e 25 de janeiro, no Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme), em São Paulo. Considerado um dos maiores eventos mundiais no setor, a expectativa é atrair cerca de 100 mil pessoas. A Gnatus estará presente em um estande de 420 m², localizado no Pavilhão Vermelho, entre as Avenidas 11.000 e 12.000.

Franquias

No estande, os visitantes poderão explorar, in loco, a loja conceito de franquias da Gnatus, uma reprodução fiel do modelo apresentado ao mercado no último ano. O modelo de franquias oferece aos empresários quatro possibilidades de negócios, com investimentos iniciais de R$ 50 a R$ 450 mil e retorno de faturamento que ficam na faixa dos R$ 300 mil a R$ 3,5 milhões.

Inovação exclusiva

Atenta às tendências de inovação e às necessidades do mercado, a Gnatus leva também uma novidade em autosserviço: a Vending Machine, uma máquina de autoatendimento para a aquisição de produtos odontológicos. Desenvolvida para atender a universidades, a máquina oferece praticidade para os estudantes, disponibilizando itens como kits acadêmicos, peças de mão, fotopolimerizadores, jatos de bicarbonato, filmes autorreveláveis, posicionadores radiográficos, luvas e toucas.

O presidente e CEO da Gnatus, Alexandre Queiroz, explica que o objetivo da máquina é não apenas otimizar o acesso a equipamentos essenciais para a odontologia, mas também diversificar as possibilidades de negócios para os franqueados da marca em âmbito nacional. “Estamos atentos às demandas por soluções mais modernas e práticas no setor odontológico, contribuindo para facilitar o cotidiano dos profissionais e estudantes na aquisição de produtos odontológicos”, destaca o executivo.

Portfólio completo

Outro destaque do estande da Gnatus será o scanner intraoral Timex Helios 500. Os visitantes terão a oportunidade de testar o equipamento, explorando seus recursos, como a captura precisa de imagens em 3D, análise de oclusão, entre outros. “Os visitantes do CIOSP poderão adquirir produtos diretamente em nosso estande, incluindo equipamentos completos para consultórios, entre eles, o scanner, ou até mesmo adquirir uma franquia da nossa marca”, complementa o presidente da Gnatus.

Dois novos produtos também serão lançados durante a feira e passam a integrar o portfólio da Gnatus. O primeiro é o fotopolimerizador O-Light II, desenvolvido para oferecer mais eficiência ao solidificar diferentes tipos de resina. O segundo é o Localizador Apical Propex, que permite identificar com precisão a posição exata da ponta de lima durante tratamentos de canal.

Também será lançado o projeto “Gnatus na Facul”, voltado para estudantes universitários. A iniciativa oferece cashback de R$ 1 mil para turmas que adquirirem 20 kits acadêmicos, permitindo que os valores sejam utilizados de forma coletiva para eventos ou outros propósitos acadêmicos.

Espaço exclusivo

Nesta edição do CIOSP, a Gnatus apresentará, pela primeira vez, um espaço exclusivo dedicado às duas empresas que integram o grupo: a Sagil e a IDenture. A Sagil desenvolve sensores de monitoramento, capazes de transformar equipamentos de refrigeração convencionais em soluções conectadas e personalizadas, adaptando-se às necessidades específicas de cada cliente. Já a iDenture traz uma plataforma para a produção de próteses dentárias totais e parciais por meio de processos digitais e impressão 3D. “A parceria entre startups e empresas é uma abordagem estratégica e sinérgica que impulsiona a inovação, acelera o ciclo de crescimento econômico e reforça o compromisso da Gnatus com soluções para o setor de saúde”, destaca Queiroz.



Com mais de 120 colaboradores no estande, a Gnatus projeta um crescimento de 20% em relação à edição anterior e um aumento de 30% no público atendido. A feira funcionará diariamente das 10h às 20h, com uma experiência completa para os profissionais que buscam inovações e oportunidades de negócios no setor odontológico.

