Uma nova Floresta de Atletismo em grande escala e mais obras de arte serão inauguradas no teamLab Planets TOKYO DMM em Toyosu, Tóquio (teamLab Planets) em 22 de janeiro de 2025.

teamLab, Catching and Collecting Extinct Forest (c) teamLab - There are various extinct animals that live in this Extinct Forest. When you move close to the animals or touch them, they will run away or turn to face you.

O teamLab Planets aumentará sua área em 1,5 vezes, criando um novo e extenso espaço para apresentar os projetos educacionais do teamLab. As novas adições incluem o Athletics Forest, um espaço atlético criativo multidimensional e complexo; o Catching and Collecting Extinct Forest, onde os visitantes podem capturar e estudar animais extintos; e o Future Park, um espaço colaborativo para cocriação. Mais de 20 novas obras de arte serão exibidas.

Além disso, novos espaços foram introduzidos no museu, como a Orchid Glass House, onde os visitantes podem desfrutar de chá e bebidas rodeados por orquídeas; a Living Art Store, onde os visitantes podem levar para casa orquídeas replantadas; e a Sketch Factory, onde os desenhos criados pelos visitantes dentro do espaço de arte são transformados em produtos originais para levar para casa. A área externa com a Mesa do Vazio Negro, onde os visitantes podem desfrutar do Vegan Ramen UZU Tokyo, também passará por uma grande renovação.

Ingressos até março de 2025 já estão disponíveis no site oficial.

teamLab Planets TOKYO DMM

7 de julho de 2018 - Fim de 2027

Toyosu, Tóquio (teamLab Planets TOKYO, Toyosu 6-1-16, Koto-ku, Tóquio)

