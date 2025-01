A Tecnotree OYJ, fornecedora líder de sistemas de suporte empresarial digital e soluções de transformação para o setor de telecomunicações, anunciou hoje um contrato multianual e multimilionário com uma operadora de telecomunicações de nível 1 nos EUA. Essa colaboração, inicialmente divulgada no início de 2024 em parceria com um importante Integrador Global de Sistemas, reforça ainda mais a posição da Tecnotree como parceira confiável para operadoras que enfrentam os desafios da transformação digital em um cenário em constante evolução.

Essa conquista representa um grande avanço na missão da Tecnotree de fornecer soluções digitais de ponta que proporcionem uma eficiência incomparável e melhoram a experiência dos clientes. A Tecnotree implementará sua avançada suíte de soluções digitais, aprimorada com nosso catálogo inteligente, permitindo que a operadora lance serviços inovadores, acelerando o tempo de geração de valor.

A parceria da Tecnotree com o TM Forum, destacando sua liderança na adoção da Open Digital Architecture (ODA) do TM Forum e na obtenção da Certificação Diamante de padrões Open API, tornando-se a primeira fornecedora a certificar implantações reais de Open APIs. Com mais de 59 Open APIs implementadas em áreas como gestão de clientes, faturamento e gestão de ecossistemas, a Tecnotree é capaz de oferecer soluções inovadoras que permitem às operadoras transformar seus sistemas legados em arquiteturas de software modulares e plug-and-play, aprimorando a experiência do cliente, o gerenciamento de ciclo de vida e a geração de receita.

"Essa parceria reforça nossa posição como consultora de confiança para as principais operadoras de telecomunicações nos Estados Unidos", afirmou Padma Ravichander, CEO da Tecnotree. "Aproveitando nossa expertise global, presença local e uma stack pronta para integração de sistemas, estamos exclusivamente preparados para oferecer um valor incomparável e ajudar nossos parceiros a prosperar neste mercado dinâmico".

"Estamos muito satisfeitos que as estruturas e padrões do TM Forum tenham desempenhado um papel fundamental na conquista pioneira da Tecnotree nos Estados Unidos com uma operadora de nível 1", disse Nik Willetts, CEO do TM Forum. "Esse é um exemplo poderoso de como, por meio da colaboração e inovação, podemos democratizar o mercado de software para telecomunicações. Trabalhando juntos, nossos membros estão criando soluções modulares e preparadas para o futuro, que ajudam a redefinir experiências do cliente, transformar a agilidade empresarial e gerar crescimento".

"Essa parceria estratégica marca a entrada pioneira da Tecnotree no mercado norte-americano com sua abordagem baseada em um catálogo abrangente, agora fortalecido com capacidades inteligentes, oferecendoàoperadora uma solução adaptável e preparada para o futuro", disse Gunnar Nyberg, vice-presidente da Tecnotree na América do Norte e Caribe.

O projeto, já em andamento, destaca o robusto histórico da Tecnotree na gestão de implantações em larga escala e seu compromisso com a inovação e a confiabilidade dos serviços. Esse sucesso fortalece a presença da Tecnotree no mercado norte-americano, consolidando ainda mais sua liderança na transformação digital do setor de telecomunicações.

A Tecnotree é uma fornecedora de sistemas digitais de suporte a negócios (BSS) preparados para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade multi-cloud. A Tecnotree é líder na conformidade com as APIs abertas do TM Forum, com 59 APIs abertas certificadas, incluindo 9 APIs aplicadas em situações reais, demonstrando o compromisso da empresa com a excelência e sua busca contínua por oferecer experiências e serviços diferenciados tanto para CSPs quanto para DSPs. Nosso stack digital BSS ágil e de código aberto abrange todo o ciclo de processos de negócios (do pedido ao pagamento) e gestão de assinaturas para os setores de telecomunicações e outros serviços digitais, criando oportunidades que vão além da conectividade. A Tecnotree também fornece uma plataforma digital multi-experiência para fintechs e B2B2X através do Tecnotree Moments, capacitando comunidades digitalmente conectadas em setores como jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree é listada na bolsa de valores Nasdaq Helsinki (TEM1V).

