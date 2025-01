A Apple é mais uma vez a marca mais valiosa do mundo. A Brand Finance, a principal consultoria de avaliação de marcas do mundo, avalia a marca da Apple em US$ 574,50 bilhões,àfrente do segundo colocado, a Microsoft (US$ 461 bilhões).

De acordo com a pesquisa da Brand Finance, quatro das cinco marcas mais valiosas do mundo são marcas de tecnologia:

Apple: valor da marca de US$ 574, 5 bilhões, um aumento de 11% em relação a 2024 Microsoft: US$ 461 bilhões, alta de 35% Google: US$ 413 bilhões, alta de 24% Amazon: US$ 356,4 bilhões, alta de 15% Walmart: US$ 137,2 bilhões, alta de 42%

A Brand Finance também analisou quais marcas mais cresceram desde 2020, além do TikTok. Embora a Brand Finance tenha começado a avaliar a marca em 2022, seu crescimento de 79% em quatro anos a coloca no mesmo patamar das outras marcas de alto crescimento.

TikTok/Douyin: US$ 105,8 bilhões, acima dos US$ 59,0 bilhões (em 2022) DraftKings: US$ 5,1 bilhões, acima dos US$ 18 milhões FanDuel: US$ 7 bilhões, acima dos US$ 56 milhões NVIDIA: US$ 87,9 bilhões, acima dos US$ 4,7 bilhões AMD: US$ 11,0 bilhões, acima dos US$ 1,4 bilhão Pinduoduo: US$ 13,0 bilhões, acima dos US$ 2,5 bilhões BYD: US$ 14 bilhões, acima dos US$ 3.1 bilhões Apple: US$ 574,5 bilhões, acima dos US$ 140,5 bilhões TSMC: US$ 34,2 bilhões, acima dos US$ 8,6 bilhões Microsoft: US$ 461,1 bilhões, acima dos US$ 117,1 bilhões Lilly: US$ 8 bilhões, acima dos US$ 2,1 bilhões

As marcas de jogos de azar americanas, DraftKings e FanDuel, estão lucrando, conforme o jogo online se torna legal em mais estados americanos. As marcas de semicondutores NVIDIA, AMD e TSMC promovem novas tecnologias, enquanto as gigantes da tecnologia, Apple e Microsoft, lideram.

David Haigh, fundador e CEO da Brand Finance, comentou:

“Nossas análises de quais marcas mais cresceram desde 2020 revelam que as empresas de tecnologia não têm o monopólio do crescimento sustentado da marca. Isso também reforça outra tendência global: como as marcas chinesas, como o TikTok, Pinduoduo e BYD lideram a mudança criando valor e desafiando líderes de marcas estabelecidas.”

e& é o valor de marca com crescimento mais rápido do mundo, registrando um aumento de oito vezes após a consolidação da arquitetura da marca.

WeChat é a marca mais forte, com uma pontuação de Índice de Força da Marca de 95,2/100.

