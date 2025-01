Instituto brasileiro vence prêmio global de impacto social

O Instituto Liberal de São Paulo (ILISP) venceu o prêmio Smart Bets da Atlas Network, organização americana de alcance global. A premiação aconteceu em Nova Iorque durante o Liberty Forum and Freedom Dinner 2024, um dos principais eventos liberais no mundo.

O Smart Bets é uma premiação anual que reconhece organizações sociais que desenvolvem projetos com alto potencial de impacto social e econômico. Os participantes disputam um prêmio de 50 mil dólares, destinado à ampliação de suas iniciativas. Para conquistar o prêmio, as organizações precisam apresentar seus projetos no palco do evento, detalhando suas propostas e como pretendem utilizar os recursos. A seleção dos vencedores combina voto popular aberto ao público e votação interna realizada pela Atlas Network.

O ILISP superou na final duas grandes organizações internacionais: a norte-americana Foundation for Economic Education (FEE) e a ganesa Africa Centre for Entrepreneurship and Youth Empowerment (ACEYE). A vitória foi atribuída à relevância e ao impacto de dois projetos inovadores conduzidos pelo instituto: o Liberdade para Trabalhar e o CEP para Todos.

O projeto Liberdade para Trabalhar atua para ampliar a adoção da Lei de Liberdade Econômica (LLE) nos estados e municípios brasileiros, buscando promover a redução de burocracias para empreendedores e gerar mais oportunidades de emprego. Com o apoio do projeto, a lei foi implantada ou atualizada em 7 estados e 273 municípios, beneficiando 100,8 milhões de brasileiros.

Já o projeto CEP para Todos, lançado este ano, busca assegurar que moradores de favelas possam receber correspondências e encomendas com facilidade, além de ter acesso a serviços públicos básicos. A iniciativa realiza o mapeamento da comunidade e a instalação de uma placa com CEP Digital em cada imóvel. Até o momento, foram mapeadas e instaladas 950 placas de CEP Digital na favela de Tavares Bastos, no Rio de Janeiro, e nas próximas semanas mais 4.100 placas serão entregues em outra comunidade carioca.

O valor do prêmio será investido pelo instituto na expansão dessas iniciativas e na criação de novos projetos de impacto social. Marcelo Faria, CEO do ILISP, destacou a importância do reconhecimento: "Essa conquista está alinhada com a missão do ILISP de transformar a realidade brasileira com projetos privados que unem inovação, impacto social e liberdade econômica".