A Epsilon Carbon, líder global no setor de negro de fumo, anuncia o lançamento do Terrablack, uma linha de produtos que tem como objetivo moldar o setor de negro de fumo com a sustentabilidade em sua essência. A apresentação ocorreu na presença do Sr. Sajjan Jindal, presidente e diretor-geral do Grupo JSW, do Sr. Vikram Handa, diretor-geral da Epsilon Carbon, do Sr. Gaurav Mathur, CEO e do Sr. Desh Deepak Misra, presidente da área de Negro de Fumo, na Exposição Internacional de Pneus da Índia do Bharat Mobility Show, em Nova Déli.

O Terrablack foi desenvolvido para atenderàcrescente demanda por negro de fumo sustentável. Usando negro de fumo recuperado (rCB) e óleo derivado de pneu (TDO), essa linha de produtos foi formulada após 24 meses de testes aprofundados e colaboração para moldar o futuro da produção de negro de fumo. Ela oferece soluções de alto desempenho e ecologicamente corretas que atendem às necessidades dos setores de pneus e não pneus.

O portfólio da Terrablack inclui o Terrablack 3310, desenvolvido para aplicações pesadas, como as bandas de rodagem de pneus, oferecendo resistência superior ao desgaste e durabilidade. Já o Terrablack 6615 é para flexibilidade e resiliência, ideal para paredes laterais de pneus, mangueiras, correias e sistemas de vedação. Ambos os produtos são formulados para complementar o negro de fumo virgem tradicional e o Terrablack reduz o Potencial de Aquecimento Global em 40-50%, conforme o caso, apoiando as metas ambientais globais e ajudando na conformidade com os padrões globais de reciclagem de pneus.

O Sr. Vikram Handa, diretor-geral da Epsilon Carbon, declarou: “O Terrablack não é apenas um produto; é um compromisso de inovar, proteger o planeta e impulsionar os setores rumo a um futuro mais ecológico. Acreditamos que inovação, desempenho e sustentabilidade devem caminhar juntos, e o Terrablack é uma prova desse ideal, além de um passo em nossa missão de redefinir a indústria de negro de fumo e abrir caminho para um amanhã mais sustentável”.

A Epsilon Carbon está avançando em seu compromisso de sustentabilidade com a construção de uma fábrica de reciclagem de pneus totalmente integrada em Karnataka, que entrará em operação no ano fiscal de 2026. Essa instalação reciclará 30.000 toneladas de pneus por ano, gerando 9.500 toneladas de rCB e 12.000 toneladas de TDO. Essa iniciativa reforça o compromisso da Epsilon Carbon de transformar o conceito de economia circular em uma realidade prática.

Sobre a Epsilon Carbon Pvt. Ltd: A Epsilon Carbon é líder global na fabricação de produtos especiais sustentáveis de carbono e negro de fumo, atendendo a diversos setores com operações 100% integradas.

