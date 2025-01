Fundador do 'Meio & Mensagem' fala no podcast 'Comunicação é Tudo'

No segundo episódio do ano do podcast ‘Comunicação é Tudo’, a jornalista Vera Lucia Rodrigues, especialista em assessoria de imprensa, mestre em Comunicação pela USP e sócia-fundadora da Vervi Assessoria de Comunicação, conversa com o CEO do grupo Meio & Mensagem, José Carlos de Salles Gomes Neto. Sócio fundador da editora, com 46 anos de mercado, e que reúne os mais importantes veículos especializados em comunicação e marketing, o empresário conta sua trajetória profissional e fala das mudanças na mídia mundial.

Salles Neto contou que sua trajetória profissional teve início trabalhando na área comercial de revistas, período em que comercializava espaços publicitários. No começo da carreira atuou em duas publicações especializadas, uma voltada à área médica, outra ao setor de radiodifusão. A seguir foi convidado a trabalhar na celebrada revista Propaganda, quando ainda estava na faixa dos 20 anos de idade.

Neste período era contato de publicidade, depois foi evoluindo rapidamente e chegou a diretor de publicidade em pouco tempo. Na sequência se tornou publisher do veículo. “Isso foi muito importante profissionalmente, porque tinha 24 anos, e naquela época era a mídia principal da indústria da comunicação e do marketing”, relatou.

A partir dessas experiências acabou criando um networking muito sólido, e apesar de jovem tinha contatos e relações com altos executivos e proprietários que dirigiam negócios, especialmente presidentes de agências de publicidades. Na época as agências eram lideradas por donos, contudo hoje em dia quase todas as de maior porte são multinacionais.

Esse relacionamento, apesar da diferença de idade, se desenrolou muito bem com veículos de comunicação. Tinha bons contatos com os diretores e executivos da Abril, Globo, e outras empresas de comunicação. O relacionamento mais próximo proporcionou a oportunidade para ele iniciar aos 28 anos seu próprio negócio, o Meio & Mensagem. “Não tinha capital para investir nesse empreendimento, o meu capital era o meu networking”, admitiu ele.

O mentor do Meio & Mensagem tinha um projeto delineado muito claramente o que seria a publicação e um plano de negócios bem feito. Ele havia se baseado muito na principal publicação que havia no mundo na época, o Adverstising Age. Desta forma, foi ao mercado para lançar a publicação exclusivamente por networking. Ele visitava os executivos das agências e veículos, e pelo seu business plan havia calculado que precisava vender 10 páginas a cada edição para honrar todos os compromissos. O que viesse a mais era o que daria sua rentabilidade.

Numa reunião com Roberto Civita, presidente da editora Abril, ele indagou se iria fazer tudo o que havia apresentado e Salles Neto confirmou com firmeza. Civita então adiantou que não compraria apenas uma página inicialmente, mas quatro em cada edição. Segundo o entrevistado foram visitadas seis empresas e todas o tranquilizaram que poderiam contar com suas veiculações nas páginas do seu jornal.

A partir daí deu início ao seu trabalho como empreendedor num segmento de mercado, que acabou conhecendo profundamente. Foi um negócio que partiu do zero. Naquele mercado não existia jornalistas especializados e trabalhou inicialmente com jovens jornalistas recém-formados da Faap, os quais os treinou com conhecimentos do setor e “com muito trabalho, garra e determinação”.

Salles Neto entende que algumas de suas decisões contribuíram muito com o êxito do projeto. “Acho que o networking é fundamental na vida de um executivo”, aconselhou, sustentado por sua experiência vitoriosa também como publisher da revista Propaganda.

O empresário contou ainda como fazia a diagramação e montagens das páginas e as dificuldades da produção na época da sua publicação naquele período. O início na atividade empreendedora foi num segmento de mercado praticamente inexplorado e em busca de disputadas verbas publicitárias para amparar seu periódico.

Na entrevista revelou como surgiu a ideia do nome Meio & Mensagem, baseado nos conceitos em evidência na época divulgados pelo comunicólogo Marshall McLuhan. Discorreu também sobre a história do Prêmio Caboré, considerado o Oscar da publicidade nacional, criado e organizado por ele.

A ideia do prêmio, para o empresário, seria um veículo de trade que tivesse basicamente que reconhecer de alguma forma profissionais e empresas que estavam contribuindo para o desenvolvimento do mercado. Não apenas no seu negócio próprio, mas também em prol do setor.

Salles Neto citou vários eventos que ele criou para a área de comunicação e o desenvolvimento desses projetos no Brasil. Também descreveu a operação das diversas mídias tradicionais e digitais do grupo, além do setor de eventos, palestras, apresentações e debates, e ações de networking. “A missão do Meio & Mensagem é de contribuir sempre com o desenvolvimento e aprimoramento da indústria da comunicação e do marketing”, destacou, lembrando que na década de 80, o grupo Meio e Mensagem foi cliente da Vervi Assessoria, que se encarregou também de dar visibilidade à marca.

O episódio do podcast com fundador e CEO da Meio & Mensagem, José Carlos de Salles Gomes Neto está disponível no Youtube, no canal da Vera Lucia Rodrigues: @VeraRodrigues ou nos streamings de música, Spotify e Deezer no podcast Comunicação é Tudo.

O podcast voltado para a área de assessoria de imprensa recebe executivos de vários setores e especialistas em comunicação e marketing, todas às quintas-feiras, às 19 horas.

