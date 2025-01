A Shonan Beauty Clinic, com o apoio da SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” ou a “empresa”) em serviços de gerenciamento, anunciou hoje o lançamento de seu aplicativo de tradução exclusivo, feito sob medida para a equipe de estética médica, e a implementação em grande escala de sua iniciativa “Clínicas focadas em captação de pacientes estrangeiros”. Essa iniciativa inovadora foi projetada para atenderàcrescente demanda por turismo médico e garantir que os pacientes internacionais possam experimentar sem problemas os avançados tratamentos médicos estéticos do Japão.

Capitalizando as oportunidades de expansão do turismo médico

Prevê-se que o mercado global de estética médica cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12,17% a partir de 2024, atingindo US$ 212,5 bilhões até 2032. Na Ásia, a crescente conscientização sobre os cuidados estéticos e o apelo cada vez maior do turismo médico estão posicionando países como Japão, Coreia do Sul e Tailândia como os principais destinos para pacientes internacionais. No Japão, o fluxo de pacientes estrangeiros que buscam tratamentos estéticos médicos de alta qualidade continua a aumentar. Somente a SBC recebe mais de 10.000 pacientes anualmente, com consultas que ultrapassam 20.000 por ano. A China continua sendo um dos principais impulsionadores do mercado, embora a demanda das regiões de língua inglesa também esteja aumentando. Reconhecendo essa tendência, a SBC está ampliando sua capacidade operacional e implementando soluções inovadoras para apoiar o crescimento sustentável nesse setor dinâmico.

Revolucionando a comunicação com um aplicativo de tradução especializado

Para abordar as barreiras linguísticas, a SBC desenvolveu um aplicativo de tradução de última geração, adaptado especificamente para estética médica. Este aplicativo garante a tradução precisa de terminologia especializada, facilitando a comunicação perfeita entre a equipe da clínica e os pacientes internacionais. Atualmente com suporte para inglês e chinês, o aplicativo desempenha um papel fundamental para permitir consultas tranquilas e explicações pré-tratamento. Ao criar um ambiente acolhedor onde o idioma não é obstáculo, a SBC capacita os pacientes a se sentirem seguros e confiantes em suas escolhas de tratamento. Os planos futuros incluem expandir os recursos de idioma do aplicativo e implementá-lo em todas as clínicas em todo o país, garantindo acessibilidade abrangente para uma clientela global.

“Clínicas focadas em captação de pacientes estrangeiros” para impulsionar o desenvolvimento regional

A SBC designou três locais emblemáticos – Shinjuku Main Clinic, Shinbashi-Ginza Clinic e Osaka Umeda Clinic – como "Clínicas focadas em captação de pacientes estrangeiros". Essas instalações contam com concierges dedicados que falam inglês e chinês, garantindo uma comunicação confiável e sem interrupções. Para melhorar ainda mais a acessibilidade, a SBC planeja estender essa iniciativa para cidades importantes, incluindo Yokohama, Nagoya, Sendai e Sapporo. Com essas medidas em vigor, a empresa pretende dobrar seu volume anual de pacientes estrangeiros para 20.000 até este ano.

Uma visão para o futuro: o turismo médico como uma “infraestrutura de beleza”

A missão da SBC transcende o fornecimento de tratamentos estéticos. Ela se esforça para oferecer aos pacientes uma experiência inigualável de “beleza” e “confiança”, valores profundamente enraizados na cultura e na excelência tecnológica do Japão. Ao combinar a estética médica de última geração com o renomado calor da hospitalidade japonesa, a SBC está estabelecendo um novo padrão para o turismo em que a saúde, a beleza e a cultura se cruzam. Essa iniciativa não apenas impulsiona o turismo receptivo, mas também desempenha um papel vital na revitalização regional e no crescimento mais amplo do setor de turismo médico do Japão. Por meio de seu compromisso de “oferecer beleza além da medicina”, a SBC continua a redefinir o cenário global da estética médica e a inspirar pacientes em todo o mundo.

