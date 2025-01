Resultados naturais são preferência em cirurgias plásticas

O mercado de estética no Brasil está em constante crescimento, consolidando-se como um dos maiores do mundo. O país tem se tornado referência em cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, devido à alta qualificação dos profissionais e ao interesse cultural por cuidados com a aparência.



Segundo o último levantamento realizado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS na sigla em inglês), em 2023, o país aparece no topo do ranking mundial de procedimentos cirúrgicos estéticos, com mais de 2,18 milhões realizados, à frente de países como Estados Unidos.



De acordo com o cirurgião plástico e especialista em contorno corporal e cirurgias de face, Dr. Wander Pirota, a busca por resultados mais naturais está em evidência entre os pacientes que desejam melhorias estéticas. “Observo um aumento na busca por procedimentos menos invasivos e que proporcionem efeitos mais equilibrados, que respeitem as características individuais do paciente e que não sejam facilmente identificadas como decorrentes de uma intervenção.”



“Isso reflete uma mudança cultural, onde o exagero e a padronização estética estão sendo substituídos pelo desejo de autenticidade. Essa abordagem também demonstra o cuidado do profissional em entender a proporção e harmonia do paciente, promovendo um resultado que valorize a beleza única de cada pessoa”, completa o especialista.



O médico atribui o crescimento do interesse por intervenções estéticas à valorização da autoestima e do bem-estar, aos avanços tecnológicos, ao envelhecimento saudável da população e à maior acessibilidade aos procedimentos, inclusive com facilidades de pagamento.



“Muitas pessoas buscam procedimentos para se sentirem melhor consigo mesmas. Além disso, os recentes avanços tecnológicos têm proporcionado técnicas menos invasivas e com resultados melhores. Outro fator é que a exposição na internet tem criado uma maior consciência sobre padrões estéticos, incentivando o desejo por correções ou melhorias. Por último, com o aumento da longevidade, muitos buscam procedimentos para manter uma aparência jovem e saudável”, avalia o cirurgião.



Dr. Wander Pirota ressalta ainda que a tecnologia tem sido uma grande aliada dos cirurgiões plásticos, desde o diagnóstico até a execução dos procedimentos. Segundo ele, equipamentos avançados, como lasers, ultrassons e dispositivos de radiofrequência, oferecem maior precisão e melhores resultados.



“Técnicas minimamente invasivas, como preenchimentos e bioestimuladores, permitem resultados naturais com recuperação rápida. Essas inovações ampliam as possibilidades de intervenção, sempre com foco na segurança e na personalização. Isso permite que os profissionais trabalhem com mais precisão, reduzindo complicações e tempo de recuperação”, acrescenta.



A pesquisa do ISAPS aponta ainda que a cirurgia de pálpebras e a rinoplastia são algumas das mais procuradas pelos brasileiros, tendo sido realizadas mais de 216 mil e 87 mil vezes, respectivamente, durante o período analisado. “Procedimentos como blefaroplastia (pálpebras) e lifting facial são muito procurados, especialmente por pacientes que desejam um rejuvenescimento facial sem exageros”, ressalta o especialista.



“Além disso, as cirurgias combinadas têm se destacado como uma solução para pacientes que desejam otimizar resultados e tempos de recuperação. Procedimentos como a associação de lipoaspiração com mamoplastia permitem transformar diferentes áreas do corpo em uma única intervenção”, afirma Dr. Wander Pirota.



O médico aproveita para alertar sobre a importância de buscar profissionais qualificados, especialmente em um mercado onde procedimentos clandestinos ainda são um risco. “A busca por resultados naturais deve vir acompanhada de uma avaliação detalhada das expectativas do paciente, sempre respeitando seus limites anatômicos e sua saúde geral. O papel do cirurgião plástico vai além da técnica, pois envolve o compromisso com a autoestima e a qualidade de vida do paciente”, finaliza.



