Curso aborda criação e desenvolvimento de produtos gráficos

Estão abertas as inscrições para a próxima edição do curso on-line “Future Laser”, que acontece nos dias 20, 21, 22 e 23/01. Podem participar homens e mulheres com interesse em criação e desenvolvimento de produtos gráficos, DIY (faça você mesmo) e personalizado.

O curso é realizado pelo empresário Rodrigo Cardoso, CEO da Personalizando Ideias e especialista em mercado de produtos personalizados utilizando Máquina Laser CNC, Router CNC e plotter (impressão digital).

Entre as técnicas ensinadas no curso, está a produção de produtos personalizados com a máquina laser, precificação, marketing e vendas. Há sete anos, Cardoso ensina o método que reúne técnicas práticas e aplicáveis para maximizar a produção e as vendas. Segundo o especialista, o curso já soma mais de dois mil alunos impactados.

De acordo com o empresário, a ideia de promover um curso específico para essa área é resultado da experiência adquirida nesse mercado. “Comecei a compartilhar o trabalho que realizava na minha empresa. Muitas pessoas começaram a me procurar em busca de ajuda, e nesse momento percebi a demanda por informações e orientação nesse setor”.

Cardoso conta que, a partir disso, decidiu estruturar uma forma de contribuir mais com o segmento com a criação de um curso baseado em uma metodologia própria.

Produtos com combinação de materiais

Cardoso conta que, hoje, os produtos que mais se destacam no mercado de personalizados envolvem a combinação criativa de diversos materiais, proporcionando estética e funcionalidade. “Entre os mais utilizados, estão letreiros iluminados que integram acrílico com tecnologias de LED e neon, criando peças impactantes”.

Para o especialista, também ganham destaque os troféus em MDF, que são valorizados com detalhes em acrílico e bases de madeira.

“Além disso”, acrescenta, “kits de brindes personalizados, como copos térmicos, blocos de anotações e canetas ecológicas têm sido amplamente procurados, oferecendo soluções sustentáveis para empresas que desejam fortalecer suas marcas de forma personalizada”.

Mercado de produtos personalizados abrange diversos nichos

Segundo Cardoso, o mercado de produtos personalizados no Brasil está em plena expansão e oferece valor agregado. “A personalização permite a criação de itens únicos, feitos sob medida para atender às necessidades e desejos específicos de cada cliente, o que aumenta a percepção de valor”.

O CEO da Personalizando Ideias destaca que, com uma vasta gama de possibilidades de produtos, o setor abrange diversos nichos de atuação, desde brindes corporativos até peças de decoração e itens funcionais.

“Essa diversidade torna mais fácil identificar oportunidades e se especializar em segmentos que melhor se alinhem ao perfil e às habilidades de cada empreendedor, permitindo o desenvolvimento de produtos exclusivos e personalizados que atendem a diferentes demandas do mercado brasileiro”, explica.

Empresas de corte a laser miram empreendedores

O Brasil somou 90 milhões de empreendedores ou candidatos a empreendedores em 2023, segundo a pesquisa Monitor Global de Empreendedorismo 2023, realizada pelo Sebrae.

O Brasil foi o segundo país com a maior estimativa absoluta, atrás apenas da Índia, que possui 106 milhões de empreendedores potenciais, ainda de acordo com o estudo, realizado em parceria com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe).

Cardoso observa que o empreendedorismo no Brasil, muitas vezes, nasce da necessidade, com pessoas buscando criar suas próprias oportunidades de emprego em um cenário de instabilidade econômica e alta taxa de desemprego.

“Com isso, um potencial cliente para empresas de corte a laser são empreendedores brasileiros que precisam de brindes para sua empresa e para personalizar seu espaço com letreiros de acrílico, placas de identificação, sinalização interna e brindes corporativos”, diz.

Tecnologia impulsiona o setor de personalizados

Cardoso explica que com a máquina laser é possível automatizar processos que antes eram manuais, aumentando a precisão e reduzindo o tempo de produção. “Além disso, é possível criar designs personalizados em grande escala, atendendo a demandas específicas dos clientes de forma eficiente”.

O CEO da Personalizando Ideias conta que começou sua jornada no mercado de trabalho como profissional CLT. “Hoje, lidero uma empresa de corte a laser, brindes personalizados e comunicação visual e ofereço cursos e treinamentos que capacitam outras empresas no mercado - também por meio da tecnologia, que é essencial para esse setor”, conclui.

