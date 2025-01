Ativos de skincare ampliam benefícios no cuidado capilar

Os ativos já consagrados no universo do skincare, como ácido glicólico, biotina e ácido hialurônico, têm conquistado um espaço cada vez maior nos cuidados capilares e a adoção dessas tecnologias inovadoras no segmento de haircare reflete uma abordagem mais completa e científica, que busca não apenas embelezar, mas também transformar a saúde dos fios e do couro cabeludo, o que representa uma evolução significativa no mercado de beleza.

O ácido glicólico, por exemplo, é um alfa-hidroxiácido com alta capacidade de esfoliar e hidratar a pele. Nos cabelos, ele age de forma multifuncional: sua penetração profunda na fibra capilar ajuda a selar as cutículas, reduzindo o frizz e aumentando o brilho, além de fortalecer os fios, reduzir a quebra e torná-los mais resistentes. No couro cabeludo, o ativo glicólico promove uma limpeza profunda, removendo células mortas e resíduos acumulados, o que melhora a absorção de nutrientes e estimula um ambiente saudável para o crescimento capilar.

Outro ativo que se destaca é a biotina, que atua no fortalecimento, crescimento e manutenção dos fios. Ela desempenha um papel importante na síntese de queratina, a principal proteína que compõe os cabelos, ajudando a torná-los mais fortes, brilhantes, hidratados, resistentes à quebra e com melhor estrutura. Sua ação também contribui para a prevenção da queda capilar, pois estimula o metabolismo das células que formam os folículos capilares, promovendo um ciclo capilar mais saudável e com crescimento de fios mais espessos e volumosos.

Já o ácido hialurônico, por sua vez, é sinônimo de hidratação profunda. Com sua capacidade de reter grandes quantidades de água, ele devolve elasticidade e movimento natural aos cabelos, combatendo a rigidez e ressecamento, especialmente em fios que passaram por tratamentos químicos ou que enfrentam agressões diárias, como exposição ao calor de ferramentas térmicas.

Graças a esse poder de tratamento destes ativos, marcas como Skala Cosméticos têm investido em lançamentos que unem ciência e beleza, como a linha Skala Glicólico. A fórmula é composta pelo complexo Glicólico Force, pensado para atuar na revitalização dos fios, contribuindo para a resistência e o alinhamento da fibra capilar, e que reúne ingredientes desenvolvidos para atender à etapa de hidratação do cronograma capilar.

O produto busca atender às necessidades de diferentes tipos de cabelo, podendo ser incorporado em rotinas variadas de cuidados capilares. A proposta é oferecer um produto que promove resultados consistentes no cuidado capilar.

Website: http://www.skala.com.br/