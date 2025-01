A Power International Holding (PIH), um conglomerado com sede no Catar reconhecido mundialmente, concluiu oficialmente a aquisição de uma participação 100% participativa na Mobile Telecom-Service LLP (MTS) da Kazakhtelecom JSC.

Essa aquisição segue o acordo inicial assinado em 14 de fevereiro de 2024, em Doha, entre a PIH, a Kazakhtelecom e o fundo soberano Samruk-Kazyna, como também a assinatura do contrato definitivo de compra e venda em 4 de junho de 2024.

A MTS, conhecida por suas marcas proeminentes Altel e Tele2, é a fornecedora líder de conectividade 5G ultrarrápida do país. Fundada em 2004, a MTS emprega cerca de 2.000 funcionários e opera mais de 140 lojas de varejo. A empresa oferece um conjunto abrangente de serviços digitais e de telecomunicações, tornando-a uma pedra angular do cenário de telecomunicações do Cazaquistão.

Com a população do Cazaquistão de 20,2 milhões e altas taxas de penetração no uso de celular e internet, o setor de telecomunicações está experimentando um crescimento robusto, impulsionado pela crescente demanda dos consumidores por conectividade aprimorada e serviços digitais.

