Marcas investirão R$ 100 bi em ativações em 2025

O setor de ativações e live marketing, especializado em criar experiências de marca, projeta um faturamento superior a R$ 100 bilhões em 2025. A estimativa baseia-se nos dados do 13º Anuário Brasileiro de Live Marketing, que acaba de ser publicado e apontou investimentos de R$ 110 bilhões em ações como eventos, ativações e brand experience no último ano.

De acordo com o levantamento, que analisa a movimentação anual de investimentos das marcas nas atividades do live marketing, o setor vem demonstrando crescimento desde 2021, quando se recuperou da paralisação provocada pela pandemia, e manteve investimentos acima de R$ 100 bilhões em 2023 e 2024.

“Os números mostram a importância que as empresas passaram a dar para as ações de live marketing, brand experience e ativações quando o assunto é marketing e comunicação. A criação e produção de ativações passaram a ocupar uma parte significativa das verbas de marketing e a tendência é que a utilização dessas ferramentas continue em expansão em 2025”, avalia Julio Feijó, editor do Anuário e CEO da JF Consultoria, responsável pela direção da pesquisa.

O levantamento entrevistou representantes de 200 agências de Live Marketing das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, além de 50 diretores de agências das mesmas regiões e revelou que o mercado investe em uma ampla gama de serviços. Os valores incluem desde a compra de cotas de patrocínio, montagem de cenários e locação de espaços, até tecnologia digital, logística e contratação de equipes especializadas.

O valor apurado repetiu o desempenho de 2023 e é o maior desde que a medição foi iniciada pela AMPRO - Associação de Marketing Promocional, em 2003, e teve sequência com a pesquisa coordenada pela JF Consultoria, a partir de 2012.

Presencial com digital e em todos os lugares

“As ativações presenciais aliadas ao digital formam o vetor de eficiência da nova comunicação”, enfatiza Feijó. Os encontros “olho no olho” das marcas com as pessoas ocorrem nos mais diversos ambientes; festivais como o The Town e camarotes de grandes eventos esportivos exemplificam como marcas estão transformando seus espaços em atrações à parte. E o digital, especialmente pelas redes sociais, amplifica organicamente.

Segundo o calendário de eventos do Ministério do Turismo, o número de eventos cadastrados cresceu 254%, movimentando ações promocionais, sorteios e programas de incentivo que fidelizam consumidores e fortalecem o engajamento com stakeholders.

Ao redor destas ações, marcas desenvolvem promoções e sorteios, que fazem o estoque girar no marketplace e no PDV físico. Em outra frente, dentro da mesma campanha, empresas usam mega ativações para impulsionar programas de incentivo, que levam os colaboradores aos eventos como prêmio pelo atingimento de KPI´s das equipes comerciais e/ou parceiros de negócio e mais uma infinidade de ações que envolvem stakeholders. Tudo isso, junto ou separado, contribui diretamente para aquecer negócios e gerar vendas, fidelizando consumidores.

“Independentemente do formato, os eventos de todos os tipos, feiras de negócios, ativações e uma grande variedade de atividades para a visibilidade das marcas e interação com seus públicos vem gerando uma oferta de briefings sem precedentes, com as casas e espaços de eventos sem datas, camarotes em estádios com filas de espera, além dos custos e serviços diversos e mão de obra com elevação acima dos 50%”, destaca o CEO da JF Consultoria.

Para Julio Feijó, os investimentos em estruturas físicas para colocar o consumidor dentro do universo das marcas ainda estão só começando. “Isso se transformou em uma indústria bilionária. A previsão é que o mercado dobre de tamanho nos próximos quatro anos”, finaliza.

O Anuário Brasileiro de Live Marketing é a maior publicação autoral sobre Live Marketing publicada no Brasil, realizada anualmente pela JF Consultoria. O foco do impresso é trazer informações e conteúdo relevantes direcionados ao mercado de Live Marketing e brand experience, além de contar com a participação de agências e fornecedores do segmento.

Publicado desde 2012, começou a ser veiculado com o nome de Anuário Brasileiro de Marketing Promocional, que depois foi atualizado ao propor uma nova denominação ao mercado. Em 2024, a publicação chegou à sua 13ª edição e se consolidou como a mais relevante deste setor da comunicação e marketing.

Website: https://www.yumpu.com/pt/document/read/69312228/anuario-brasileiro-de-live-marketing-2025-imprensa