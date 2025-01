cocktail collection with vesper negroni weesky and lillet with berries and mint in bar rubber holder with blurred pub background and female hand picking one of them

Fernet Branca, marca italiana com mais de 175 anos de história, é relançada no país pela Aurora Fine Brands neste verão. A iniciativa faz parte do novo momento da bebida que passa a ser importada diretamente da Argentina. Originário da Itália, Fernet Branca ganhou notoriedade na Argentina, onde a combinação com Coca-Cola se tornou um ícone da cultura local. A Fratelli Branca, com mais de 175 anos de história, busca agora conquistar o paladar dos brasileiros com esse drinque clássico.

Segundo a Aurora Fine Brands, o relançamento de Fratelli Branca no mercado brasileiro representa um marco importante para a empresa e para o segmento de bebidas alcoólicas. A importadora acredita que a combinação de tradição, qualidade e uma estratégia de mercado bem definida possam posicionar a marca para um futuro promissor no país.

“O Brasil é um mercado vibrante e com um grande potencial para marcas como a Fernet Branca. Acreditamos que o Fernet Cola irá conquistar os brasileiros em busca de novas experiências e sabores marcantes. Nosso objetivo é torná-lo popular nos bares e baladas", afirma Marcelo Pereira, Gerente de Divisão de Bebidas da Aurora Fine Brands, representante de Fernet Branca no país.

Para conquistar o paladar dos brasileiros, a estratégia é promover o drinque internacional Fernet Cola. O coquetel, que há anos é muito popular na Argentina, traz uma combinação entre o amargor característico do Fernet Branca e a doçura da Coca-Cola. "O Fernet Cola é perfeito para quem busca novas experiências e sabores marcantes. Queremos torná-lo popular em bares e baladas da moda, e em ocasiões que vão do churrasco com amigos até uma noite de festa", afirma Marcelo Pereira

"Acreditamos que o mercado oferece um enorme potencial para a nossa marca, e estamos preparados para atrair novos consumidores e fortalecer nossa presença no país. A Fratelli Branca dá, portanto, importante passo em sua expansão no Brasil. Com a importação direta da Argentina, Fernet Branca, uma das bebidas mais icônicas do mundo, estará ainda mais próxima dos consumidores brasileiros", afirma Javier Saez, Gerente Regional de Marketing da Fratelli Branca Destilaria.

Para os amantes do Fernet Cola, a bebida já está disponível em diversos bares da cidade, como Bell's, Boteco Belmonte, Boteco São Bento (Vila Madalena e Santo André), Cariri, Goroh, Grindhouse, Paramount 2, São Conrado (Itaim e Vila Madalena) e Sylvester.

Fernet Branca é distribuída pela Aurora Fine Brands e pode ser encontrada nos principais pontos de venda do país. Preço sugerido: R$ 149,00 (750ml).

SOBRE AURORA FINE BRANDS

Com mais de 75 anos de experiência, a Aurora Fine Brands foi fundada em 1921 em Hamburgo, na Alemanha, e atua na importação e distribuição exclusiva de bebidas e alimentos finos no Brasil, para onde a companhia migrou em 1946.

Estruturada em quatro divisões: Alimentos, Confectionery, Destilados & Licores, e Vinhos (divisão também conhecida como Inovini), representa e desenvolve mais de 60 marcas internacionais em seu portfólio, entre elas o snack de arroz Kalassi, conservas Bonduelle, mostardas Maille, geleias St. Dalfour, chocolates Baci Perugina, tequila Jose Cuervo, Licor 43 e, na Inovini, os vinhos Louis Latour (França), Dr Loosen (Alemanha), Golan Heights (Israel), Laurent-Perrier (Champagne/França), Penfolds (Austrália) e Alfa Crux (Argentina) entre outras.

Website: http://www.aurora.com.br