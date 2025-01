Media Training ganha holofote no mundo corporativo

No ambiente corporativo, cada vez mais competitivo, saber se comunicar com precisão e carisma deixou de ser apenas uma habilidade interessante e tornou-se essencial. Para Estela Marys, especialista em Media Training, essa competência é o grande diferencial que separa líderes de destaque de gestores médios. Estela Marys, que há mais de uma década treina lideranças políticas em Brasília, revela que tem recebido convites para entregar essas mesmas técnicas a executivos do setor privado.

“O grande diferencial do Media Training do político é que ele não é um curso teórico, mas um treinamento intensivo e direto ao ponto, com técnicas avançadas que transformam a forma como as lideranças se comunicam, interna e externamente, e é exatamente essa assertividade na comunicação de políticos bem treinados que tem chamado a atenção do mercado privado”, explica.

O treinamento, segundo Estela, foca não apenas em técnicas de fala, mas em como construir uma narrativa estruturada, capaz de convencer e cativar a opinião do público. “Assim como na política, no mundo empresarial, quem sabe bem articular seu ponto de vista da história, conquista atenção e respeito. É uma vantagem competitiva imensa, especialmente ao lidar com a imprensa”, destaca.

Um dos pilares do Media Training é preparar líderes para situações de alta exposição, como entrevistas, crises e apresentações públicas. Estela enfatiza que a forma como um executivo se posiciona diante das câmeras ou em reuniões estratégicas pode definir as decisões e abrir (ou fechar) portas. "O que digo para meus mentorados é: sua comunicação é sua maior força ou fraqueza. Ela pode acelerar sua carreira, estagnar seus resultados ou afundar sua trajetória".

A especialista ainda defende que a comunicação eficaz é mais do que técnica: é emoção. "Se você não consegue emocionar sua audiência, não importa a clareza de seu discurso, ele não terá impacto. As pessoas se conectam com histórias, portanto, o que não emociona, não funciona".

Media Training: benefícios práticos para empresas e executivos

Estela aponta que o Media Training vai além do treinamento individual. Ele fortalece a confiança de toda a corporação. "Quando os gestores sabem dialogar com a imprensa, a empresa ganha destaque no mercado. É uma oportunidade de moldar a percepção pública, fortalecer valores e construir autoridade."

Entre os benefícios destacados estão:

* Aumento da confiança pessoal e profissional: líderes se sentem mais seguros para enfrentar entrevistas e discursos públicos.

* Gerenciamento de crises: saber comunicar-se especificamente em momentos críticos protege a imagem da empresa.

* Engajamento e influência: colaboradores bem treinados engajam equipes e parceiros, transmitindo mensagens com clareza e impacto.

* Posicionamento estratégico: empresas que se comunicam bem ganham espaço na mídia e consolidam sua marca no mercado.

'Day Training'

Para quem deseja adquirir essas habilidades de forma intensiva, Estela oferece o Day Training, um programa in company focado em entregar as principais técnicas de comunicação em um único dia. "É um treinamento dinâmico e prático, com simulações de entrevistas, análise de postura e construção de mensagens estratégicas", explica.

Além de ensinar técnicas, o Day Training trabalha com o fortalecimento da autoconfiança e o diagnóstico dos ruídos que interferem a imagem. "O objetivo não é transformar alguém em outra pessoa, mas lapidar suas capacidades e construir uma comunicação que reflita sua essência, de forma estratégica e eficiente".

O telefone para agendamento é: (11) 99383-3556 ou (61) 99175-8773.

Website: http://www.instagram.com/estelanamidia