Tattoo Week no Rio reúne tatuagem, grafite, música e ações sociais

A 12ª edição da Tattoo Week no Rio vai reunir artistas de diferentes segmentos, nos dias 24, 25 e 26 de janeiro (sexta a domingo), no Expo Mag, na Cidade Nova. Além de mais de 220 expositores tatuando em tempo real, com um público estimado de mais de 30 mil pessoas e conhecido como um dos maiores eventos do gênero no país, também terá shows de MV Bill, Kmilla CDD e DJ Saddam. Para celebrar o mês do padroeiro da cidade e seus 30 anos de carreira, o grafiteiro e tatuador Markone fará um painel em grafite batizado de “Cores de Janeiro”. O estande de grafite traz workshops e os artistas convidados contarão suas trajetórias.

Para ampliar a ação, Markone convidou profissionais do eixo Rio-São Paulo para fazer parte do estande, como Prock e Bonga, de São Paulo, e Nerds e Bruno, do Rio.

"Esse título remete às cores e à diversidade da tatuagem sobre seus muitos estilos, que unificam as pessoas como uma forma itinerante de arte", diz Markone Tattograff, habituado a retratar o carnaval e o futebol em seu trabalho há 30 anos. "É um tema que exalta as cores dos estandartes das escolas de samba, dos times de futebol, da fauna e da flora, do pôr do sol visto do Arpoador e também da boemia". Markone, que já fez várias artes no Rio, está pintando um painel dos campeonatos do Botafogo — Brasileirão e Libertadores da América — no Engenhão. Retrata os nomes dos jogadores campeões juntamente com a arte do mascote do time, o cachorro, no camarote Fire Zone.

Ações sociais

Este ano, o evento tem como foco ressaltar a tatuagem como um agente de transformação social. Entre as ações previstas, está o resgate da autoestima de mulheres vítimas de violência; pessoas trans ou que tenham passado por algum câncer; cursos gratuitos de tatuagem e piercing para jovens de favelas e tatuagens de segurança para doentes crônicos, que podem salvar vidas em situações de emergência.

“Vamos oferecer 100 vagas para micropigmentação de aréolas, sobrancelhas, lábios e bocas para mulheres que já passaram por algum câncer ou foram vítimas de violência doméstica, e que tenham a medida protetiva, assim como, para transgêneros. Vamos levantar a autoestima dessas pessoas com as técnicas mais modernas de maquiagem definitiva em micropigmentação”, destaca Esther Gawendo, diretora-executiva do evento. A ação social é coordenada pela Tattoo do Bem com a parceria da Make Cake, estúdio do micropigmentador, Alan Spadone.

O setor — que cresce 25% ao ano, segundo o Sebrae — apresenta ainda os mais recentes lançamentos da indústria e do comércio da arte na pele, gerando negócios.

O ponto alto do evento é o tradicional concurso de tatuagem em 28 estilos, que este ano inova ao homenagear o Rio com a nova categoria denominada “Cidade Maravilhosa”. O tatuador que melhor retratar o amor e a paixão pela cidade leva o prêmio.

"São três dias para ficar por dentro das tendências da tatuagem, admirar bem de pertinho, profissionais conhecidos no mundo todo e também tirar aquela ideia da cabeça. Para fazer um trabalho definitivo é preciso ser maior de 18 anos, mas as crianças também poderão sair de lá com um desenho na pele. Nosso evento é familiar. Criamos um espaço kids, para que os pais possam trazer as crianças e curtirem juntos a programação, que inclui oficinas de arte e tatuagens temporárias", convida Esther.

Serviço 12ª Tattoo Week Rio

Espaço Mag – Rua Beatriz Larragoiti Lucas s/n- Cidade Nova, Centro- Rio (próximo das estações do metrô Estácio e Cidade Nova)

Horário: 12h às 22h

Entrada Gratuita na sexta-feira, dia 24 de janeiro, com a doação de dois quilos de alimento não perecível

Sábado e domingo: ingressos físicos e on-line a partir de R$ 25

Para mais informações e inscrições, basta acessar: https://linktr.ee/atattooweek

Website: https://tattooweek.com.br/