A Andersen Global fortalece sua presença na Ásia-Pacífico por meio de um acordo de colaboração com o escritório de advocacia comercial líder Howards Lawyers em Fiji.

Fundada em 1986, a Howards é liderada pelo sócio-gerente William “Wylie” Clarke e é especializada em turismo, bancos e infraestrutura. A empresa fornece serviços jurídicos abrangentes para empresas multinacionais, entidades governamentais, indivíduos de alto patrimônio líquido e clientes nos setores público e privado, com expertise abrangendo governança, direito trabalhista, transações comerciais, finanças corporativas, documentação de segurança, recuperação de dívidas, direito ambiental, construção, aviação, direito corporativo e direito contratual.

“Fiji serve como uma porta de entrada para o Pacífico Sul, fornecendo conectividade incomparável para empresas que estão se expandindo para a região”, disse Wylie. “Como um dos escritórios de advocacia bem estabelecidos de Fiji, continuamos comprometidos em fornecer um serviço excepcional ao cliente, ao mesmo tempo em que expandimos nossas capacidades para oferecer soluções abrangentes e construir relacionamentos duradouros com os clientes.”

“Como um centro de transporte, telecomunicações e transbordo, Fiji desempenha um papel fundamental na facilitação de negócios na região da Ásia-Pacífico, tornando-se parte integrante de nossa estratégia de expansão global”, disse o presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz. “A adição da Howards aumenta nossa capacidade de fornecer serviços jurídicos e comerciais perfeitos na região, apoiados por seus relacionamentos profundamente enraizados e expertise local em um mercado crítico para corporações multinacionais e investidores estrangeiros.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas-membro legalmente separadas e independentes, compostas por profissionais de impostos, jurídicos e de avaliação ao redor do mundo. Estabelecida em 2013 pela firma-membro dos EUA Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora tem mais de 18.000 profissionais ao redor do mundo e uma presença em mais de 500 localidades por meio de suas firmas-membro e firmas colaboradoras.

