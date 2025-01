A Cyble, líder global em soluções de cibersegurança, foi nomeada entre os fornecedores notáveis no relatório da Forrester sobre Provedores de Serviços de Inteligência Ampliada contra Ameaças (ETISPs) publicado no 1º trimestre de 2025. Para a Cyble, esse reconhecimento destaca sua inovação e liderança na entrega de inteligência acionável contra ameaças, que capacita as organizações a se manteremàfrente das ameaças cibernéticas em constante evolução.

O relatório da Forrester destaca o papel fundamental dos provedores de serviços de inteligência ampliada contra ameaças em permitir que as organizações protejam a reputação de suas marcas, melhorem a gestão de riscos e facilitem a tomada de decisões estratégicas.

"Esse reconhecimento reforça nossa missão de oferecer soluções inovadoras de inteligência contra ameaças que capacitem as organizações a mitigar riscos e tomar decisões estratégicas bem-informadas", disse Beenu Arora, CEO e cofundador da Cyble. "Na Cyble, estamos comprometidos com a segurança proativa e com a inovação contínua no cenário de cibersegurança em constante evolução. Nossa visão é tornar a cibersegurança fluida e integral, oferecendo uma verdadeira liberdade na troca de informações, ideias e conexões. Esse compromisso impulsiona nossa abordagem holística de 360 graus em relaçãoàinteligência contra ameaças, que inclui CSPM, Inteligência de Segurança Física, Monitoramento Executivo, Detecção de Deepfake e muito mais".

No relatório de ETISPs, a Cyble destacou os três principais casos de uso ampliados que os clientes priorizam ao selecionar seus serviços. Isso inclui:

Identificar falsificações de recursos da empresa .

. Permitir a investigação e modelagem de ameaças

Detectar informações confidenciais e propriedades intelectuais expostas

A inteligência contra ameaças da Cyble, baseada em IA, ajuda as organizações a focar em ameaças críticas, aprimorar a resposta a incidentes e acelerar a remediação de ataques. Essas capacidades garantem que os clientes estejam preparados para enfrentar os desafios de hoje e os riscos cibernéticos de amanhã.

Sobre a Cyble

A Cyble é uma organização premiada em cibersegurança, dedicada a ajudar empresas, governos e indivíduos a proteger seus ecossistemas digitais. Com o uso de IA, ML e expertise em inteligência ampliada contra ameaças, a Cyble oferece uma cobertura abrangente contra adversários, infraestruturas, exposições, vulnerabilidades e alvos.

Com sede em Cupertino, Califórnia, EUA, a Cyble possui presença global com escritórios na Austrália, Malásia, Singapura, Dubai, Arábia Saudita, Europa, Reino Unido e Índia.

Para mais informações, acesse www.cyble.com.

Isenção de responsabilidade da Forrester

A Forrester não endossa nenhuma empresa, produto, marca ou serviço incluído em suas publicações de pesquisa e não aconselha ninguém a selecionar os produtos ou serviços de qualquer empresa ou marca com base nas classificações incluídas nessas publicações. As informações são baseadas nos melhores recursos disponíveis. As opiniões refletem o julgamento no momento e estão sujeitas a alterações. Para mais informações, leia sobre nossa objetividade aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250115006325/pt/

Contato com a mídia:?

Cyble Inc.?

enquiries@cyble.com?

+1 888 673 2067