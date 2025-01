Diligent, empresa líder em GRC SaaS, anunciou hoje que está cooperando com a divisão de Inteligência de Mercado da S&P Global para lançar os Relatórios de Informações de Mercado da Diligent. Fornecido por dados da S&P Capital IQ Pro, os relatórios proporcionam aos diretores e executivos corporativos informações oportunas e contextualizadas sobre dados financeiros mundiais e desempenho de pares, incluindo sentimento de mercado, consenso de analistas, desenvolvimentos de pares e análise do setor, para ficar na vanguarda dos riscos de mercado e de investidores. Os relatórios são elaborados dentro da Diligent One Platform, a plataforma GRC líder da Diligent que capacita mais de 1 milhão de usuários e 700.000 membros do conselho e líderes a tomar melhores decisões.

"Os diretores corporativos de hoje estão navegando em um cenário de risco cada vez mais complexo e em rápida evolução", disse Mark Davis, Diretor de Conselho na Yext (NYSE: YEXT) e Myriad Genetics (NASDAQ: MYGN), ex-Líder Nacional de Auditoria da Deloitte Private e Líder de Serviços de IPO da Greater Tri-state. "Estar adiante destas dinâmicas exige mais do que relatórios tradicionais; requer informações oportunas e contextualizados que capacitem os líderes a antecipar riscos e aproveitar oportunidades. Os conselhos administrativos precisam de ferramentas que preencham a lacuna entre dados primários e informações processáveis ??para conduzir a decisões estratégicas com informação."

No vertiginoso panorama de negócios de hoje, os conselhos administrativos e executivos de empresas públicas precisam de dados financeiros oportunos e relevantes para tomar decisões com informação. O Diligent Market Insights Reporting integra os dados financeiros inigualáveis ??da S&P Global Market Intelligence com o Diligent Boards para entregar relatórios criados por especialistas do setor sobre a posição de mercado de uma empresa, diretamente a conselhos administrativos e liderança. Esta integração permite uma entrega de dados mais otimizada e com curadoria, para que a liderança possa obter clareza sobre os riscos do investidor.

Os principais benefícios do Diligent Market Insights Reporting, fornecido por dados do S&P Capital IQ Pro, incluem:

Acesso aos dados de mercado mais recentes e abrangentes, incluindo comparações entre pares, gráficos de ações, principais desenvolvimentos, análises de mercado, metas de preços de analistas, recomendações e análise de percepção sobre lucros.

Informações personalizadas para diretores corporativos, diretores financeiros, assessores jurídicos e diretores executivos, entregues com segurança em um formato familiar e consistente, no principal portal de conselhos administrativos do mundo.

Melhores tomadas de decisão, capacitando líderes executivos com as ferramentas para fornecer informações e o contexto corretos ao conselho administrativo, que aperfeiçoam sua capacidade de tomar decisões estratégicas.

Integração perfeita para Diligent Boards, permitindo que diretores financeiros, equipes financeiras e de relações com investidores extraiam dados facilmente de uma única fonte, ofereçam comentários sobre os principais desenvolvimentos e compartilhem com as partes interessadas.

Através da plataforma Diligent One, os clientes também podem ter acesso a outras integrações de relatórios de conselhos administrativo para otimizar a coleta de dados, romper silos e gerar informações claras com base em dados confiáveis ??e atualizados.

"Esta cooperação com a S&P Global Market Intelligence ressalta nosso compromisso em proporcionar informações de mercado processáveis ??e confiáveis ??a nossos clientes", disse Brian Stafford, Presidente e Diretor Executivo da Diligent. "O Market Insights Reporting irá elevar o modo como os conselhos administrativo e executivos acessam e utilizam dados financeiros, garantindo que estejam sempre preparados para tomar decisões com informação para impulsionar suas organizações."

"Estamos empolgados por trabalhar com a Diligent nesta capacidade inovadora", disse Warren Breakstone, Diretor Global de Dados e Pesquisa na S&P Global Market Intelligence. "Ao integrar nossas informações financeiras com a tecnologia de governança da Diligent, estamos auxiliando conselhos administrativos e executivos a navegar pelas complexidades do panorama financeiro atual com maior confiança e clareza."

Para mais informações sobre o Market Insights Reporting com tecnologia da S&P Global Market Intelligence, acesse: https://www.diligent.com/lp/market-insights-reporting

Sobre a Diligent

A Diligent é a empresa líder em software como serviço (SaaS) para Governança, Risco e Conformidade (GRC), capacitando mais de 1 milhão de usuários e 700 mil membros do conselho de administração e líderes para tomar decisões melhores e mais rápidas. A plataforma Diligent One ajuda as organizações a conectar toda sua prática de GRC – incluindo governança, risco, conformidade, auditoria e ESG – para elucidar riscos complexos, ficaràfrente das mudanças regulatórias e fornecer insights impactantes, em uma visão consolidada. Saiba mais em diligent.com.

