Planejamento estratégico é chave principal para gestão assertiva

O planejamento estratégico é frequentemente procurado por empresas que desejam estabelecer uma base sólida e alcançar seus objetivos ao longo do ano. Em um ambiente de negócios cada vez mais competitivo e dinâmico, esse processo se torna crucial para garantir a organização e maximizar os resultados.

De acordo com o estudo Cenário Macroeconômico Global e Brasil 2025, realizado pelo Centro de Inteligência em Médias Empresas da Fundação Dom Cabral (FDC), a economia global deve seguir um ritmo lento devido às altas taxas de juros adotadas pelos bancos centrais para controlar a inflação. No Brasil, a previsão é de que o PIB cresça mais de 2% ao ano em 2025, indicando um cenário econômico relativamente positivo.

Para o consultor financeiro Rangel Chavans, o planejamento é o principal passo para iniciar o ano com o pé direito. "A falta de um planejamento estratégico eficiente pode comprometer o sucesso de qualquer negócio. Quando uma empresa se planeja adequadamente, ela consegue identificar oportunidades, mitigar riscos e se adaptar às mudanças do mercado, garantindo uma gestão mais assertiva e focada em um crescimento sustentável”, afirma Chavans.

Um planejamento bem estruturado não apenas orienta as ações ao longo do ano, mas também melhora a comunicação interna e prepara as equipes para lidar com imprevistos financeiros e estruturais.

"Com um plano bem delineado, as empresas conseguem otimizar seus recursos, aprimorar a comunicação entre as equipes e antecipar desafios, o que garante uma execução mais eficiente das estratégias”, conclui Chavans.

