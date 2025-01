Gramercy Funds Management LLC ("Gramercy"), administradora internacional de investimentos alternativos em mercados emergentes de US$ 6 bilhões, sente o prazer de anunciar que Sara Schaefer Muñoz ingressou na empresa no cargo recém-criado de Diretora Geral e Chefe de Conteúdo e Comunicações. A Sra. Muñoz terá sua base no escritório da Gramercy em Greenwich e irá trabalhar em estreita cooperação com o Sócio-Gerente e Diretor de Investimentos, Robert Koenigsberger, o Presidente, Mohamed A. El-Erian e o Presidente, Tom Humphrey, bem como em todos os grupos de investimento da empresa, para desenvolver conteúdo e aprimorar as comunicações com as principais partes interessadas.

O Sr. Koenigsberger declarou: "Estamos entusiasmados em anunciar que Sara fará parte da Gramercy. Ela tem ampla experiência como talentosa jornalista e líder industrial, e estamos confiantes de que irá contribuir muito para nossos esforços de comunicação a nível mundial."

A Sra. Muñoz traz mais de 20 anos de experiência em jornalismo financeiro internacional e liderança editorialàequipe da Gramercy. Ela se uneàGramercy após uma carreira no The Wall Street Journal, onde atuou mais recentemente como Vice-Chefe de Cobertura Global em Nova York. Nesta função, coordenou uma equipe mundial para fornecer cobertura de desenvolvimentos políticos e econômicos de importância. Antes disto, atuou como editora financeira, dirigindo notícias sobre empresas de gestão de ativos, mercados de dívida e seguros. A Sra. Muñoz também passou muitos anos no exterior, escrevendo sobre negócios, comércio, investimentos e política nos escritórios do WSJ em Londres, Canadá e América Latina.

"A Gramercy tem um enfoque verdadeiramente único para investir em mercados emergentes, e estou empolgada para apoiar a estratégia da empresa", disse a Sra. Muñoz. "Estou na expectativa de elevar ainda mais o perfil da empresa e demonstrar a experiência e as capacidades de sua equipe de liderança."

A Sra. Muñoz possui mestrado em Relações Internacionais e em Jornalismo, ambos pela Universidade de Columbia.

Sobre a Gramercy Funds Management

A Gramercy é uma administradora internacional de investimentos alternativos em mercados emergentes com escritórios em Greenwich, West Palm Beach, Londres, Buenos Aires, Miami e Cidade do México, além de plataformas de empréstimos dedicadas no México, Turquia, Peru, Pan-África, Brasil e Colômbia. A empresa de US$ 6 bilhões, fundada em 1998, busca oferecer aos investidores uma melhor abordagem aos mercados emergentes, entregando retornos atrativos ajustados ao risco e com suporte de uma plataforma institucional transparente e robusta. A Gramercy proporciona estratégias alternativas e apenas a longo prazo em classes de ativos de mercados emergentes, incluindo ativos múltiplos, crédito privado, crédito público e situações especiais. A missão da Gramercy é impactar positivamente o bem-estar de nossos clientes, investimentos de portfólio e membros da equipe. A Gramercy é uma consultora de investimentos registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), signatária dos Princípios para Investimento Responsável (PRI) e apoiadora da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD). A Gramercy Ltd, uma filial, está registrada na Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). www.gramercy.com

