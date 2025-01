ABF lista cidades com maior alta no faturamento de franquias

Goiânia (GO), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Barueri (SP) e Campo Grande (MS). Essas cinco cidades são as que mais tiveram crescimento no faturamento de franquias, segundo dado levantado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

A capital goiana ficou em primeiro lugar com um crescimento de 25,59%, totalizando um faturamento de R$ 1,7 billhão. Já Florianópolis registrou 24,10% de variação positiva. Em seguida, Curitiba teve 21,11% ? fechando os cinco primeiros colocados, Barueri e Campo Grande tiveram 20,85% cada. Os números são uma comparação entre o primeiro semestre de 2023 e o mesmo período de 2024.

Como explica Filipe Falcão, sócio-diretor da franquia de alimentação Sucão ? Cozinha Saudável, os dados da ABF permitem um panorama do mercado em diferentes regiões do Brasil.

“Essa análise reforça o potencial de expansão do setor e a relevância das franquias como modelo de negócio resiliente. Além disso, os números destacam o impacto positivo que elas têm na economia local e nacional, gerando emprego e movimentando diferentes setores”, avalia Falcão.

Outro dado levantado pela ABF é o de segmentos com a maior participação no faturamento dos municípios que mais cresceram. Nesse quesito, a liderança ficou com as franquias de alimentação e food service, respondendo por 22%. O segundo lugar foi ocupado por saúde, beleza e bem-estar, com 19%.

“O crescimento do setor de alimentação e food service reflete a mudança nos hábitos de consumo da população brasileira. Hoje, as pessoas buscam por conveniência, qualidade e opções que se alinhem a um estilo de vida mais saudável”, diz Falcão.

O executivo explica que um dos perfis de cliente é aquela pessoa que, devido a uma rotina de trabalho ou estudos agitada, não tem tempo hábil para cozinhar. Ao mesmo tempo, não quer recorrer a fast foods ou restaurantes convencionais.

Por isso, o cliente opta pela compra de refeições que já vêm prontas para consumo e prioriza alimentos minimamente processados com ingredientes selecionados, opções vegetarianas, entre outras características.

“As franquias de alimentação têm se adaptado às novas demandas, seja com a implementação de tecnologias como aplicativos de delivery ou com a oferta de produtos inovadores”, aponta Falcão.

Na visão do executivo, dados como os da ABF são uma ferramenta estratégica para empresários e investidores. Eles permitem identificar mercados promissores, regiões com alto potencial de consumo e setores que estão em expansão, como o de alimentação.

“Além disso, ajudam a mitigar riscos, já que oferecem uma visão mais clara do cenário econômico e das oportunidades. No caso do Sucão, por exemplo, utilizamos informações como essas para planejar nossas estratégias de expansão e nos posicionar em cidades que apresentam alto potencial de crescimento”, afirma. Dos cinco municípios que tiveram maior expansão no faturamento de franquias, por exemplo, a rede Sucão possui unidades em três deles.

“É importante ressaltar também o impacto do suporte oferecido por redes de franquias consolidadas para o sucesso dos novos franqueados. Esse apoio faz toda a diferença para quem está entrando no mercado, especialmente em regiões emergentes como as destacadas na pesquisa”, conclui Falcão.

