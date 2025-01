Hill's Pet Nutrition lança Oral Care, alimento focado na saúde bucal dos pets

A Hill's Pet Nutrition, voltada para nutrição de cães e gatos, apresenta ao mercado brasileiro a linha SD Specialty, composta por 26 alimentos desenvolvidos para atender às necessidades específicas de saúde de cães e gatos. Entre os destaques, está o alimento Oral Care, com fórmula integral para controle de tártaro e gengivite em pets.

De acordo com a American Veterinary Medical Association (AVMA), cerca de 80% dos cães e 70% dos gatos com mais de três anos apresentam sinais de doenças dentárias. A doença periodontal, causada principalmente pelo acúmulo de placa bacteriana, pode evoluir para gengivite e, se não tratada, causar periodontite, resultando em perda dentária e outros impactos graves à saúde geral dos animais.

Desenvolvido com tecnologia, o Hill's Science Diet Oral Care se diferencia ao atuar como uma escova de dentes para cães e gatos. Segundo o veterinário especializado em nutrição pet da Hill's, Flavio Lopes, a interação mecânica do alimento com os dentes do pet é única: “Ao morder o alimento Oral Care, o dente do animal penetra cerca de metade do grão antes que ele se parta, cobrindo-o até a linha das gengivas. Conforme o grão se fissura, os dentes entram em contato com fibras especiais, que esfregam e limpam os dentes a cada mordida”.

Além da limpeza, o produto é enriquecido com ômega 6 e vitamina E, promovendo uma pele e pelagem saudáveis, e com antioxidantes como vitaminas C+E, para fortalecer o sistema imunológico dos pets.

“Essas doenças não afetam apenas a saúde bucal, mas podem ter consequências sistêmicas, como alterações nos rins, fígado e coração”, destaca Lopes. Ele reforça a importância de estratégias preventivas, como o uso de alimentos formulados para reduzir a placa e o tártaro, uma prática complementar à escovação regular, que muitas vezes não é bem aceita pelos animais.

O reconhecimento do Selo VOHC

O Hill's Science Diet Oral Care também é o único alimento no Brasil a ostentar com a formulação integralmente desenvolvida com o prestigiado selo VOHC (Veterinary Oral Health Council), que reconhece produtos clinicamente eficazes no controle de placa e tártaro. Segundo Lopes, “o selo VOHC é concedido apenas a produtos que passam por rigorosos testes e protocolos científicos, garantindo eficácia e segurança no combate à doença periodontal”.

A linha SD Specialty, incluindo o Oral Care, já está disponível em lojas especializadas em todo o Brasil. A Hill's busca popularizar essa solução, proporcionando aos tutores de pets um apoio no cuidado com a saúde bucal de seus companheiros de quatro patas.

Sobre a Hill's Pet Nutrition

Desde 1948, a Hill's Pet Nutrition tem como missão melhorar e prolongar a relação especial entre pessoas e seus animais de estimação, oferecendo nutrição de qualidade e soluções para saúde animal. Parte do grupo Colgate-Palmolive desde 1976, a empresa atua em mais de 86 países e investe continuamente em pesquisas, com um centro especializado em nutrição animal localizado em Topeka, Kansas.



