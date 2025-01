A Sodali & Co (a “empresa” ou “Sodali” e, anteriormente, Morrow Sodali), uma importante empresa mundial de consultoria, tem o prazer de anunciar a nomeação de Andrew Benett como CEO, com efeito imediato. Seu escritório será em Nova York (EUA).

Andrew tem uma carreira de 30 anos em empresas internacionais de consultoria, incluindo CEO global e diretor de Estratégia do Havas Creative Group, diretor comercial da Bloomberg Media e CEO e presidente executivo da Harte Hanks Inc., a editora listada na NASDAQ.

Mais recentemente, Andrew foi sócio da PwC, trabalhando com clientes para proporcionar crescimento orgânico e inorgânico, além de liderar iniciativas de estratégia corporativa para a empresa. Ele é um estrategista reconhecido, autor de três livros de negócios e membro do Aspen Institute.

Andrew foi nomeado após uma busca mundial depois que Alvise Recchi deixou o cargo de CEO em setembro do ano passado. Ele chegaàempresa em um momento importante de seu desenvolvimento. Nos últimos dois anos, a Sodali se converteu rapidamente de uma empresa de serviço único em uma empresa multinacional de vários serviços, atendendo a mais de 2,2 mil clientes em mais de 70 países.

O presidente do Conselho e sócio da TPG, Scott Gilbertson, disse: “A evolução da empresa redefiniu quem somos e as oportunidades que temos pela frente. O Conselho reconheceu a necessidade de um líder transformador, alguém com as habilidades e a experiência para dirigir o que se tornou uma empresa verdadeiramente diferenciada, com muito a oferecer a seus clientes no mundo inteiro. Estamos orgulhosos por termos encontrado um candidato tão excepcional e estamos entusiasmados com o futuro da Sodali & Co”.

Andrew afirmou: “É uma honra fazer parte da Sodali & Co. Os sucessos da empresa são impressionantes e ela está no topo das tabelas de classificação em quase todas as áreas em que compete. O potencial de ter essas três áreas de prática – Serviços aos acionistas, Comunicação estratégica, Governança e sustentabilidade – é o que nos difere do que existe no mercado atualmente. Mal posso esperar para trabalhar com uma equipe global tão talentosa e demonstrar o poder da Sodali & Co aos nossos valiosos clientes”.

SOBRE A SODALI & CO

A Sodali & Co é líder no fornecimento de consultoria estratégica e serviços para acionistas a clientes corporativos no mundo todo. A empresa apoia os líderes empresariais na antecipação de problemas, na tomada de decisões melhores e mais bem informadas e na comunicação mais eficaz para promover o alinhamento e acelerar o desempenho.

Com sedes em Nova York, Londres e Sydney e escritórios nos principais mercados de capitais, a Sodali & Co atende a mais de 2 mil clientes corporativos em 70 países, incluindo muitas das maiores corporações multinacionais do mundo. Além de empresas listadas e privadas, seus clientes incluem instituições financeiras, fundos mútuos, fundos de índice (ETF), bolsas de valores e associações de membros.

Para mais informações sobre a Sodali & Co, acesse www.sodali.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250114453021/pt/

