A Mesmerise tem o orgulho de anunciar a criação da NeuRealities, Inc., uma empresa transformadora projetada para revolucionar a educação médica e o treinamento da equipe de saúde. Como parte de um acordo de know-how com a Mayo Clinic, a nova empresa busca alavancar a experiência clínica incomparável e o conhecimento confiável da Mayo Clinic com os avanços pioneiros da Mesmerise em computação espacial alimentada por IA para definir um novo padrão de excelência em experiências de aprendizado imersivas.

O objetivo do NeuRealities é apresentar uma plataforma digital de padrão aberto que redefina a forma como os profissionais de saúde aprendem e treinam. Ao integrar seres humanos digitais hiper-realistas habilitados para IA, experiências imersivas adaptativas e conteúdo dinâmico adaptado a cada aluno, a plataforma pode abordar lacunas críticas na educação médica. Sua primeira iniciativa – treinamento em TC para técnicos em radiologia – oferece cenários interativos e práticos que simplificam conceitos médicos complexos, permitindo que o treinamento seja mais eficiente, acessível e eficaz.

Criada com base em um acordo mundial exclusivo, a NeuRealities possibilita o acessoàexperiência da Mayo Clinic, permitindo que a plataforma inteligente dimensione a experiência confiável e o potencial humano para alcançar alunos em todas as partes do mundo. Esse compromisso com a democratização do acessoàeducação médica confiável promove uma nova era de aprendizado personalizado, capacitando os profissionais de saúde a atender às demandas de um setor em evolução com confiança e competência.

A NeuRealities exemplifica a visão de criar experiências digitais pioneiras que rompem os padrões tradicionais de fornecimento de conhecimento, oferecendo soluções escalonáveis e transformadoras para reimaginar a educação em saúde. Esse empreendimento colaborativo abre caminho para um futuro em que a experiência confiável está disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar, capacitando os profissionais de saúde a oferecer excelência em atendimento e inovação em todas as partes do mundo.

Sobre o The Mesmerise Group

Desde 2016, o The Mesmerise Group tem feito parcerias com empresas da Fortune 500 para oferecer experiências de marca transformadoras, sessões de treinamento e eventos projetados para capacitar as empresas. A empresa foi fundada por Daglar Cizmeci e Andrew Hawken, que são reconhecidos como especialistas em tecnologias de IA e computação espacial. A missão deles é desbloquear o potencial dessas tecnologias e gerenciar as oportunidades e riscos que elas apresentam. O The Mesmerise Group é uma empresa global com sede em Londres e locais em todo os EUA.

A Mayo Clinic tem um interesse financeiro na tecnologia referenciada neste comunicado de imprensa. A Mayo Clinic usará qualquer receita que receber para apoiar sua missão sem fins lucrativos em cuidados ao paciente, educação e pesquisa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250113017572/pt/

Para falar com a assessoria de imprensa, entre em contato com:

Mesmerise Contato com a mídia: Leslie Marshall

E-mail de contato com a mídia: communications@mesmerisegroup.com