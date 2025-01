Estratégia de anúncios que gera conversões

No universo do marketing digital, criar anúncios criativos e impactantes é essencial para atrair a atenção do público e impulsionar vendas. Tiago Tessmann, especialista em estratégias digitais e criador do método Conversão Extrema, vem há mais de 10 anos compartilhando orientações sobre como construir campanhas que se destaquem em meio à concorrência.

Para Tessmann, o primeiro passo é entender profundamente quem é o público que se deseja atingir. "Se você não conhece seu público, vai falar a coisa errada para a pessoa errada. Estude quem você quer atingir e crie mensagens que realmente conversem com ela", explica o especialista. Tessmann ressalta que o conhecimento do público é a base para campanhas mais personalizadas e eficazes.

Outro ponto fundamental é a qualidade dos elementos visuais e de conteúdo como vídeos e imagens, que compõem os anúncios. Tessmann destaca que o chamado "criativo" é o coração de qualquer campanha publicitária. "Para vender muito na internet, você precisa aprender a criar bons vídeos de anúncios, que chamamos de criativos. Esses vídeos são o coração da sua campanha e precisam ser bem-feitos para chamar atenção e gerar cliques", afirma. Ele também enfatiza a importância de utilizar gatilhos mentais, como urgência, escassez e prova social, para potencializar os resultados. Segundo Tessmann, essas técnicas ajudam a influenciar a decisão de compra do consumidor. “Um bom anúncio precisa fazer as pessoas sentirem que precisam agir agora. Quando você usa um gatilho como urgência, aumenta muito as chances de conversão, ou seja a compra”, pontua.

Um outro aspecto muito importante e que precisa ser destacado de acordo com o especialista, é a realização de testes constantes para identificar o que funciona melhor. "Não existe fórmula mágica. Você precisa testar diferentes formatos, textos, imagens e vídeos para descobrir o que funciona melhor para o seu público. A partir daí, é ajustar e melhorar”, explica Tessmann, ressaltando a importância de acompanhar os resultados e otimizar os anúncios com base nos dados coletados.

Tessmann destaca que a simplicidade é uma grande aliada no processo de criação de anúncios. “Eu acredito que mensagens diretas e claras têm mais impacto. Não complique. Mostre o que você tem de melhor de forma clara e objetiva. Um bom anúncio é aquele que a pessoa entende em segundos e já sente vontade de clicar”, conclui.

Para Tessmann uma boa campanha para empreendedores e profissionais de marketing que desejam criar projetos mais criativos e eficazes para assim transformar visualizações em vendas no ambiente digital, precisa ter muita criatividade.

Website: https://www.conversaoextrema.com