Espetáculo teatral "Se Liga" prepara nova turnê

Depois de uma temporada de muito sucesso, o espetáculo que aborda o consumo de energia elétrica está de volta para outra temporada e iniciará sua turnê pelo Brasil, mostrando uma família muito divertida.

A estreia da segunda temporada do espetáculo teatral ‘Se Liga!’ produzido pela Cia Atores de Mar’ começará pelo Amapá, depois passará pelo Piauí e finalizará em Alagoas.

O tema é de bastante discussão, pois aborda os excessivos gastos de uma família com a energia elétrica. Para eles, não existe economia. Adolescentes, jovens e adultos poderão se divertir com essa comédia, escrita pelo Mar’Junior, que também faz a direção, e Marisa Maia.

O espetáculo traz atores jovens, mas veteranos nos palcos cariocas, como é o caso do Patrick Moraes, que junto com o Mar’ é um dos produtores da peça. Conta ainda com os atores Isabella Lorraine e Danilo Amaro, além da estreante Paola Vergette.

Durante 50 minutos, o público irá se entreter com a família de pai, mãe e filhos, descobrindo quem consome mais energia. A turnê passará por três estados e doze cidades, sendo realizada, preferencialmente, dentro das escolas públicas. Todas as apresentações terão intérprete de libras e monitores, garantindo acessibilidade.

“O público se identifica muito com os personagens. É uma típica família brasileira, muito conectada e acelerada, e isso faz com que a plateia perceba que as situações ali encenadas também são vivenciadas por eles em casa. Então, gera uma reflexão sobre como podemos mudar nossos hábitos”, relata o ator Patrick Moraes.

O projeto tem patrocínio do Grupo Equatorial, que, por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura, teve renúncia fiscal, podendo oferecer as apresentações de forma gratuita aos moradores das cidades.

No Amapá, as cidades que receberão as apresentações de ‘Se Liga!’ serão Macapá, Mazagão e Santana. Já no Piauí, as cidades beneficiadas serão Teresina, Altos, Piripiri e Piracuruca. Fechando a turnê da segunda temporada, em Alagoas com as cidades de Maceió, União dos Palmares, São José da Laje, Arapiraca e Cacimbinhas, totalizando 25 apresentações.

Espetáculo: Se Liga!, 2ª temporada

Direção: Mar’Junior

Texto: Mar’Junior e Marisa Maia

Elenco: Patrick Moraes, Isabella Lorraine, Danilo Amaro e Paola Vergette

Voz Off: Nivia Helen

Produção: Cia Atores de Mar’

Coordenação Artística: Priscilla Moraes

Coordenação de Produção: Lara Seixas

Assistente de Produção: Iris Tavares

Fotografia: Juliana Seixas

Intérprete de Libras: Mara Cristina

Classificação: Livre

O Projeto “Se Liga!” é contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura, Rouanet, do Ministério da Cultura, patrocinado pelo Grupo Equatorial, e realizado pelo Governo Federal, com produção da Cia Atores de Mar’. Sob o PRONAC 232346.

Website: https://instagram.com/ciaatoresdemar