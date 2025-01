Rede Vitória Hotéis, em Campinas, recebe Feira de Noivas

O Vitória Hotel Concept Campinas recebe nos dias 25 e 26 de janeiro a edição 2025 do Wedding Weekend Off (Feira de Noivas). A edição de 2025 vai reunir 28 fornecedores de produtos e serviços voltados para o setor de casamentos, com previsão de movimentar cerca de R$ 5 milhões em negócios. A feira tem como proposta ajudar noivos com a otimização de todo o processo da cerimônia - dos preparativos iniciais, cerimônia e a festa para os convidados.

Em 2025, segundo um levantamento realizado pela Casar.com, plataforma de sites e listas de casamento, o setor deve movimentar R$ 32 bilhões em todo o país, com a previsão de 476 mil festas com ticket médio de R$ 66

Eduardo Porto, Diretor de Marketing da Rede Vitória Hotéis, explica que um casamento envolve diversas etapas e processos, que consomem tempo dos casais. “A Feira de Noivas foi criada com uma proposta de otimizar os preparativos, reunindo em um único espaço empresas que oferecem diversos produtos e serviços”, explica.

A produtora de eventos Daniela Planco, organizadora da Feira, conta que a edição de 2025 vai reunir fornecedores de todos os segmentos, como a Lamego (especializada em doces), Wix Bartenders, Clamore (loja especializada em vestidos para noivas), Master Video (foto e vídeo), Le Joux Sensações Olfativas (aromatizacão de eventos), Its Picture (entretenimento e totens de foto instantânea), agência de viagens, dentre outras, além de apresentações de bandas e corais.

A participação do público será gratuita, com inscrição antecipada

Sobre a Feira

Wedding Weekend Off – Feira de Noivas

Data: dias 25 e 26 de janeiro

Horário: das 15h às 20h

Local: Vitória Hotel Concept Campinas – Avenida José de Sousa Campos, 425 – Nova Campinas

Número de expositores confirmados: 28

Inscrição: http://bit.ly/wwoff2025

Website: https://www.instagram.com/redevitoriahoteis/