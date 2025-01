A UniVista Insurance ("UniVista" ou a "empresa"), uma distribuidora líder de produtos e serviços de seguros para comunidades hispânicas na Flórida e no Texas, anunciou hoje que recebeu um investimento majoritário de entidades afiliadas ao Americas Buyout Fund da GRAM ("GRAM ABF"), a divisão de Private Equity da GRAM. Como parte da transação, a administração, os funcionários e a atual parceira de capital da UniVista, Avance Investment Management ("Avance"), continuarão possuindo participações significativas na empresa.

A UniVista é líder em multiprodutos e multicanais no fornecimento de produtos e serviços de seguros por meio de abordagens dinâmicas e inovadoras. Fundada em 2009 como uma empresa familiar, com envolvimento contínuo da família fundadora desde o início, a UniVista oferece uma ampla gama de produtos de seguro, incluindo seguro de automóvel, residencial, comercial, de vida e saúde, atendendo principalmente às comunidades hispânicas na Flórida e no Texas. A UniVista emprega mais de 400 pessoas e opera tanto em um modelo de franquia quanto em um modelo corporativo, com mais de 200 lojas franqueadas, 15 lojas corporativas, uma central de chamadas corporativa e um agente geral de gerenciamento (MGA) operando sob a marca “Loyalty Underwriter”. Ao aproveitar a tecnologia, os dados e as análises, a UniVista promove a alta satisfação do cliente, apoia o desenvolvimento profissional dos funcionários e se envolve com as comunidades que atende.

Com este investimento da GRAM ABF, a UniVista planeja acelerar o crescimento de suas principais áreas de produtos e expandir sua plataforma para novos produtos. A empresa também ampliará sua presença por meio da expansão de lojas corporativas e franquias na Flórida, Texas e nos EUA. A UniVista continuará sendo liderada pelo fundador e CEO, Iván Herrera, e sua atual equipe de gestão.

“Estamos animados para embarcar em nossa próxima fase de crescimento com a equipe da GRAM ABF”, disse Iván Herrera, fundador e CEO da UniVista. “Estou incrivelmente orgulhoso do negócio que nós, como equipe, construímos com base nos princípios de honestidade, integridade e trabalho em equipe. O investimento da GRAM ABF é uma prova do negócio único que construímos. Nosso compromisso em servir comunidades hispânicas se alinha perfeitamente com a missão da GRAM ABF de investir no mercado hispânico.”

“Desde o lançamento da GRAM ABF há menos de um ano, não poderíamos estar mais animados em fazer parceria com os fundadores e a equipe de gestão da UniVista em nosso investimento inaugural. Desenvolvemos um forte ajuste e alinhamento com a equipe da UniVista e estamos ansiosos para gerar valor para o negócio neste próximo capítulo”, disse Eduardo Ramos, sócio-gerente do Americas Buyout Fund da GRAM.

Marco Peschiera, CEO e CIO da GRAM, acrescentou: “Negócios de serviços essenciais no mercado intermediário são um foco importante para a GRAM ABF. A UniVista se encaixa perfeitamente em nossa tese e pretendemos capitalizar os ventos favoráveis ??que estão apoiando a trajetória de crescimento da empresa.”

“Desde nosso investimento na UniVista há três anos e meio, a empresa demonstrou um crescimento notável, quase triplicando de tamanho, por meio de expansão significativa da base de clientes, introdução de novas linhas de produtos e serviços e entrada em novos mercados como o Texas”, disse Luis Zaldivar, sócio-gerente da Avance. “Estamos satisfeitos por termos apoiado seu sucesso e esperamos continuar nossa parceria enquanto eles capitalizam futuras oportunidades de crescimento com a GRAM ABF.”

A Piper Sandler & Co. atuou como consultora financeira exclusiva e o Greenberg Traurig, LLP atuou como consultor jurídico da Avance e UniVista. A William Blair & Company, L.L.C. atuou como consultora financeira exclusiva e o Akerman LLP atuou como consultor jurídico da GRAM ABF com o apoio de Debevoise & Plimpton e McDermott Will & Emery LLP. O financiamento da transação foi liderado pela Everberg Capital com os parceiros Crestline Investors e 26North Partners.

Sobre a UniVista

UniVista Insurance (www.univistainsurance.com) é uma plataforma líder de distribuição de seguros que atende principalmente às comunidades hispânicas. Desde 2009, a UniVista oferece um conjunto completo de produtos de seguros para automóveis, residências, comerciais, vida e saúde de seguradoras terceirizadas e de seu agente geral de gerenciamento interno, a Loyalty Underwriter. A UniVista opera 15 lojas corporativas e mais de 200 franquias na Flórida e no Texas, e foi classificada como a 28a maior agência de seguros P&C dos Estados Unidos Insurance Journal em 2023.

Sobre a GRAM

A GRAM’s Americas Buyout Fund (https://www.gr-am.com/), a divisão de Private Equity da GRAM, aproveita a ampla experiência da equipe para identificar, obter e desenvolver empresas de médio porte com foco em serviços essenciais e empresas de consumo no ecossistema hispânico dos EUA.

A equipe, que anteriormente era a equipe de investimentos da Carlyle para as Américas, mantém o acessoàrede da Carlyle e aos especialistas globais do setor; uma colaboração estratégica com a Carlyle permite que a GRAM aproveite um conjunto global de especialistas do setor com décadas de experiência comprovada, ao mesmo tempo em que mantém a agilidade da GRAM.

A GRAM também é apoiada pelo Grupo Romero, um conglomerado fundado em 1893 e que está entre os maiores e mais importantes grupos econômicos da América Latina. O Grupo Romero controla 13 empresas públicas e privadas que abrangem setores como consumo, serviços financeiros, saúde, indústria, energia, infraestrutura e serviços comerciais em mais de 10 países.

Sobre a Avance

A Avance é uma empresa de private equity apaixonada por construir grandes negócios em parceria com equipes de gestão talentosas. A Avance se concentra principalmente em investimentos temáticos nas áreas de serviços, tecnologia e consumo nos EUA, buscando oportunidades atraentes com catalisadores para crescimento e espaços fragmentados com oportunidades de consolidação. A equipe da Avance tem uma longa história de parceria com empresas de propriedade do fundador, executivos do setor e equipes de gestão e visa agregar valor a cada investimento.

Mídia

Joshua Rosen / Peter Gavaris

Prosek Partners

jrosen@prosek.com / pgavaris@prosek.com