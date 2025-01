Tecnologia otimiza resultados em cirurgias plásticas

A tecnologia vem sendo empregada cada vez mais para otimizar resultados estéticos e trazer mais segurança para pacientes de procedimentos cirúrgicos. O Brasil ? segundo país que mais fez esse tipo de procedimento em 2023, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, na sigla em inglês) ? não fica de fora da tendência.

Especialista em técnicas como lipoaspiração de alta definição (lipo HD) e procedimentos combinados, o cirurgião plástico Carlos Fernando afirma que os benefícios do uso da tecnologia nessa área são amplos. Na sua visão, trata-se de um avanço notável da medicina nas últimas décadas.

“A precisão e a segurança são aprimoradas, permitindo que cirurgiões realizem procedimentos com uma acurácia que minimiza riscos e maximiza resultados. Tecnologias avançadas, como a fotografia/scan tridimensional, permitem um planejamento cirúrgico detalhado, resultando em contornos mais naturais e harmônicos”, explica.

Além disso, as inovações tecnológicas reduzem o tempo de recuperação e melhoram o conforto do paciente, acrescenta. Atualmente, laser, ultrassom, radiofrequência e plasma são amplamente utilizadas pelo médico e por outros profissionais da área para complementar procedimentos cirúrgicos.

“Essas tecnologias promovem uma maior regularidade na região tratada, tratamento ideal para locais com fibroses, retração da pele e a diminuição do inchaço. A lipoaspiração assistida por elas é um exemplo claro de como é possível redefinir e esculpir o corpo com precisão”, afirma Dr. Carlos Fernando.

O cirurgião plástico afirma que a lipo HD (que utiliza em seus atendimentos) difere-se da lipoaspiração tradicional pelo foco em esculpir e definir a musculatura, criando uma aparência “mais atlética e tonificada”.

Enquanto a lipoaspiração comum remove o excesso de gordura para suavizar os contornos, a lipo HD utiliza técnicas avançadas de marcação e tecnologia de ultrassom, além de tecnologias de retração de pele, para destacar e definir os músculos abdominais, dos braços, ombros e pernas.

Trata-se de um procedimento frequentemente buscado por pacientes que desejam não apenas a remoção da gordura, mas que também manifestam uma preocupação maior com curvas definidas e com a estética corporal.

“Em termos de intervenções corporais, além da lipo HD, cirurgias nas mamas e abdômen, além de enxerto de gordura para definição da região glútea, são altamente procurados. A estruturação da pele com estímulos de colágeno, visando melhorar a flacidez, também tem grande demanda”, explica Dr. Carlos Fernando.

Quando o assunto são procedimentos faciais, um dos mais procurados, de acordo com o médico, é o deep plane. Nessa técnica, é feito o levantamento das estruturas mais profundas da pele, gerando um resultado de rejuvenescimento facial.

Cuidados na hora de escolher um procedimento estético

Na visão de Dr. Carlos Fernando, a primeira coisa que um paciente deve considerar na hora de escolher fazer uma cirurgia plástica é a formação do profissional responsável. “É importante pesquisar se o médico passou pelo processo de formação em cirurgia geral (2 a 3 anos) e, posteriormente, em cirurgia plástica (3 anos). Deve-se considerar a experiência do cirurgião com a evolução das técnicas cirúrgicas, sua habilidade no uso de tecnologias e, por fim, a segurança do paciente”, sinaliza.

Consultas prévias e um diálogo aberto são fundamentais para garantir que o resultado final esteja alinhado com as expectativas pessoais, acrescenta Dr. Carlos Fernando. Nesse ponto, ele destaca que grande parte dos pacientes mostra preferência por procedimentos personalizados.

“Muitos protocolos padronizados não fazem jus à individualidade de cada pessoa, pois cada corpo possui características únicas que devem ser respeitadas. Um plano de tratamento personalizado não só potencializa os resultados, como também garante que os desejos do paciente estejam de acordo com os resultados realistas do procedimento”, afirma o médico.

“Olhando para o futuro, a tendência será investir em tecnologias que garantam segurança e resultados otimizados, com abordagens holísticas ao tratamento. Isso inclui a educação do paciente sobre o procedimento e a promoção de um estilo de vida saudável, que englobe melhorias na nutrição e no regime de exercícios físicos”, complementa Dr. Carlos Fernando.

Para saber mais, basta acessar o link: https://drcarlosfernando.com.br/