A Autoridade de Cultura e Artes de Dubai (Dubai Culture, Cultura de Dubai) lançou o relatório "Creative Dubai: Navigating Tomorrow’s Creative Landscape" (Dubai Criativo: Navegando no Cenário Criativo do Amanhã) em colaboração com a DinarStandard, uma empresa privada de pesquisa e consultoria em estratégia de crescimento que capacita organizações para um impacto global responsável. O relatório destaca as realizações de Dubai nos setores cultural e criativo, os principais fatores que contribuem para a visão cultural da cidade e os dados significativos que acompanham a transformação do setor.

O relatório oferece uma visão abrangente do setor criativo, que atende a uma significativa força econômica global, representando 6,1% da economia global com um valor total de US$ 4,3 trilhões. O relatório também mostra que os Emirados Árabes Unidos (EAU) contavam com o maior setor criativo na região MENA em 2021, com um tamanho de US$ 13,7 bilhões.

De acordo com o Dubai Framework for Cultural Statistics, os setores cultural e criativo de Dubai geraram AED 21,96 bilhões em valor agregado em 2022, contribuindo com 4,6% para o PIB do emirado. O relatório indica que 47.544 empresas atuam nos setores criativos de Dubai, gerando empregos para 175.727 funcionários que refletem o tamanho e o impacto da economia criativa de Dubai. Além disso, Dubai atraiu com êxito 898 projetos de investimento estrangeiro direto (IED) nos setores cultural e criativo em 2023, aumentando os fluxos de entrada de capital para projetos de IED para AED 11,8 bilhões. O relatório revela que Dubai é o lar de mais de 40% das startups, que garantiram mais de US$ 1 milhão em financiamento na região MENA, com 306 startups tendo suas sedes no emirado.

O relatório destaca como a infraestrutura robusta e o ambiente cultural e favorável aos negócios de Dubai contribuíram significativamente para a sua liderança global. Também proporciona um conjunto abrangente de recomendações para promover o crescimento do setor criativo de Dubai, incluindo os principais pontos de oportunidade para investidores, apresentando os domínios culturais e criativos mais dinâmicos e em rápida expansão. Uma forte ênfase recai sobre a necessidade de se ter soluções tecnológicas acessíveis e adaptadas às PMEs com a adoção de um modelo de negócios que integra perfeitamente operações físicas e digitais e a importância de se desenvolver currículos integrados que conectem a indústria criativa com instituições educacionais para garantir um pipeline de talentos sustentável e o crescimento da indústria.

