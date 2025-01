Escritórios abrem portas para os pets e colhem benefícios

A presença de animais de estimação nos ambientes de trabalho, antes incomum, tornou-se uma realidade cada vez mais natural nas empresas modernas. O conceito de escritório pet friendly, que permite aos colaboradores levar seus companheiros de quatro patas para o trabalho, ganha força e impulsiona uma nova cultura organizacional.

A implementação dessa prática, no entanto, exige planejamento e cuidado. Milve Inouye, Gerente de People & Culture no ManpowerGroup Brasil, destaca a importância de estabelecer regras claras e adaptar o espaço físico para garantir a harmonia entre todas as pessoas envolvidas. “Abrir as portas para os pets no ambiente corporativo exige uma estrutura adequada e uma comunicação transparente”, afirma a especialista.

A pandemia da Covid-19 acelerou essa tendência, com muitos profissionais adotando animais de estimação durante o período de isolamento social. Ao retornarem aos escritórios, enfrentam o desafio de conciliar a vida profissional com os cuidados com seus pets. As empresas, por sua vez, parecem perceber a necessidade de oferecer soluções que atendam a essa nova demanda.

Benefícios para pessoas, animais e organizações

Os benefícios de um escritório pet friendly são muitos, explica Milve: “ter os pets no ambiente de trabalho ajuda a reduzir o estresse, aumenta o bem-estar e fortalece as conexões entre os colegas. Além disso, levar o pet para o trabalho torna o dia a dia mais prático e alivia a angústia da separação. Após a pandemia, muitos animais se acostumaram com a presença constante dos tutores, e a ausência pode gerar ansiedade e até depressão para eles”.

As empresas também colhem frutos dessa iniciativa. Estudos indicam que ambientes pet friendly podem aumentar a produtividade, a criatividade e a satisfação dos funcionários. Além disso, a reputação da empresa como um lugar que valoriza o bem-estar dos colaboradores e a sustentabilidade pode atrair e reter talentos.

Desafios e soluções

Apesar dos benefícios, a implantação de um escritório pet friendly exige atenção a alguns aspectos. É fundamental garantir a segurança de todos, tanto de humanos quanto de animais, e evitar situações de conflito.

Para isso, algumas medidas são essenciais. Milve Inouye destaca as principais:

Definição de políticas claras: é preciso estabelecer regras sobre quais animais são permitidos, quais vacinas são obrigatórias, como deve ser o comportamento dos pets e quais áreas do escritório são acessíveis a eles.

Adaptação do espaço físico: a criação de áreas específicas para os animais, com bebedouros, lixeiras para dejetos e espaços para brincar, é fundamental. Além disso, é preciso garantir a limpeza e a higiene do ambiente.

Comunicação transparente: a comunicação com os colaboradores é essencial para esclarecer as dúvidas, ouvir as sugestões e obter o apoio de todos. É importante que eles se sintam à vontade para expressar suas opiniões e colaborar para a construção de um ambiente pet friendly.

Respeito às diferenças: é fundamental considerar as diferentes opiniões sobre a presença de animais no ambiente de trabalho. Algumas pessoas podem ter alergias ou fobias, e é essencial assegurar que elas se sintam confortáveis e respeitadas.

Como conclui Milve Inouye, “os escritórios pet friendly ganham força e apresentam potencial para se consolidar nos próximos anos. Empresas que adotam essa iniciativa podem atrair e reter talentos com mais facilidade, além de fomentar uma cultura organizacional mais acolhedora, porque promover um ambiente pet friendly é mais do que uma ‘moda’, é uma forma de valorizar a saúde mental e emocional dos colaboradores”.

