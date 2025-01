PipeRun anuncia parceria com a Horus BI

A PipeRun, salestech que produz sistemas de gestão de vendas e atendimento para pequenas e médias empresas brasileiras do segmento de serviços, anunciou nesta quinta-feira (9) uma parceria com a HorusBI. A empresa é especialista em Business Intelligence (BI) e está sediada em Florianópolis, Santa Catarina.

Conforme o Chief Revenue Officer (CRO) da CRM PipeRun, Fausto Reichert, a aliança vai integrar de forma nativa a funcionalidade do BI ao CRM de Vendas PipeRun. “O modelo de negócio permite que os clientes da PipeRun tenham acesso a licenças exclusivas do sistema de BI da HorusBI diretamente dentro do CRM de Vendas. Isso ampliará suas capacidades de análise de dados, personalização de campanhas e tomadas de decisões estratégicas sobre suas vendas”, explica.

Parceria une expertises

A relação entre PipeRun e HorusBI começou em 2022, quando a HorusBI se tornou cliente do CRM de Vendas PipeRun para gerenciar seus processos comerciais. Desde então, as empresas se aproximaram da forma orgânica, e no Startup Summit 2024 foi definido o plano para uma parceria que uniria as expertises de vendas e inteligência de dados.

“A parceria com a PipeRun abre uma nova oportunidade de crescimento para a HorusBI e, principalmente, para os clientes da PipeRun, que agora podem analisar em profundidade as suas estratégias de vendas utilizando uma ferramenta totalmente conectada à base de dados central do CRM, algo extremamente relevante para todas as empresas brasileiras”, destaca Daniel Almeida, CEO da HorusBI.

Soluções para o mercado de serviços

A integração do BI da HorusBI ao CRM PipeRun oferece ferramentas acessíveis e integradas para análise de dados centralizados no CRM como: marketing, vendas e atendimentos WhatsApp. Entre as possibilidades estão a análise de campanhas e canais de origens de vendas com mais precisão, segmentação e visão profunda de leads e clientes com possibilidade de apoio na personalização e entendimento das jornadas de compras dos clientes.

Além disso, a tecnologia já traz embarcada uma camada de Inteligência Artificial (IA) que permite automatizar processos complexos no mercado de BI, gerando insights e visões de dados de forma ágil e intuitiva, facilitando o dia a dia dos times de marketing e vendas. Com isso, as empresas podem tomar decisões baseadas em dados com ainda mais confiança e eficiência, otimizando recursos e ampliando resultados.

“A digitalização das empresas de serviços avança rapidamente, e nesse cenário é fundamental se organizar para aumentar a produtividade, reduzir custos e vender melhor. Com essa parceria, nossos clientes poderão refinar suas análises de resultados e aprimorar suas estratégias como nunca antes”, afirma Cezar Gehm, CEO da PipeRun.

Inovação e crescimento

A PipeRun tem investido no oferecimento de soluções para atender pequenas e médias empresas. Em 2022, a startup fez a sua primeira aquisição ao comprar a 5Hub, que deu origem ao produto CXM de Atendimento, integrado ao WhatsApp em parceria com a Meta. Com a nova aliança com a HorusBI, a PipeRun reforça seu compromisso de fornecer aos clientes ferramentas completas para a gestão de vendas.

“Essa aliança estratégica traz uma nova dinâmica para nossa área de consultoria técnica, permitindo maior proximidade e novos projetos com parceiros visando melhores resultados dos clientes. Estamos entregando ainda mais profundidade na análise de dados e fortalecendo a capacidade estratégica dos times de vendas”, comenta Reichert.

Para saber mais sobre essa aliança estratégica ou mesmo, conhecer mais da nova solução de BI PipeRun, que foi apresentada oficialmente em um webinário aberto, a gravação está disponível no YouTube da PipeRun no link: PipeRun Business Intelligence.



Sobre as empresas

PipeRun – A PipeRun é uma startup especializada em gestão de relacionamento com clientes, criada em 2017. O sistema de CRM da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e whatsapp oficial. Atualmente, a carteira de clientes da startup soma mais de 1.600 empresas e 15.000 vendedores em todo o país.

HorusBI – Sediada em Florianópolis/SC, a HorusBI é uma especialista em soluções de Business Intelligence que atendem grandes empresas. A empresa transforma dados complexos em informações claras e acionáveis, apoiando negócios na criação de estratégias mais inteligentes.

Website: https://crmpiperun.com