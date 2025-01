A empresa global de tecnologia de energia SLB (NYSE: SLB) obteve inúmeros contatos de uma série de grandes contratos de perfuração concedidos pela Shell para apoiar o desenvolvimento de energia com eficiência de capital em seus ativos em águas profundas e ultraprofundas no Mar do Norte do Reino Unido, Trinidad e Tobago, Golfo do México e outros.

Os projetos, que serão entregues ao longo de um período de três anos, combinarão a capacidade de perfuração digital habilitada por IA da SLB com sua experiência em ambientes de águas ultraprofundas. Esta abordagem ajudará a SLB a entregar, de forma repetitiva e previsível, poços mais consistentes que melhoram a eficiência dos custos.

“Temos orgulho de continuar o nosso relacionamento de longa data com a Shell por meio do cumprimento desses contratos multirregionais de águas profundas”, disse Wallace Pescarini, presidente da Bacia Atlântica Offshore, SLB. “Ao longo dos anos, trabalhamos diligentemente para oferecer serviços seguros e de alta qualidade aos nossos clientes, incluindo a Shell. Com base em nossa experiência global em ambientes complexos de águas profundas e soluções tecnológicas avançadas, planejamos nos alinhar às expectativas da Shell para um desenvolvimento energético seguro e eficiente nestes projetos.”

O escopo dos contratos incluirá serviços e hardware de perfuração direcional digital, perfilagem durante a perfuração (LWD), perfilagem de superfície, cimentação, fluidos de perfuração e completação, completações e serviços de wireline.

A SLB já começou a fornecer serviçosàShell para os contratos. Cada projeto será gerenciado centralmente pelos centros Performance Live™ da SLB.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de advertência sobre as declarações prospectivas:

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

