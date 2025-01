A Amazon Web Services, Inc. (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunciou hoje o lançamento da região da AWS na Ásia-Pacífico (Tailândia). Agora, desenvolvedores, startups, empreendedores e empresas, bem como organizações governamentais, educacionais e sem fins lucrativos, terão mais opções para executar seus aplicativos e atender usuários finais a partir das centrais de dados da AWS localizados na Tailândia. Como parte de seu compromisso a longo prazo, a AWS está planejando investir mais de US$ 5 bilhões na Tailândia. Para mais informações sobre a AWS Global Infrastructure, acesse aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

A AWS estima que a construção e a operação contínua da nova Região da AWS irão acrescentar cerca de US$ 10 bilhões ao produto interno bruto (PIB) da Tailândia e darão suporte a uma média de mais de 11.000 empregos equivalentes em tempo integral em empresas externas ao ano. Estes empregos, incluindo construção, manutenção de instalações, engenharia, telecomunicações e outros dentro da economia mais ampla do país, serão parte da cadeia de fornecimento da AWS na Tailândia.

"Quero estender meu reconhecimentoàAmazon Web Services por investir no desenvolvimento de centrais de dados na Tailândia", disse Paetongtarn Shinawatra, primeiro-ministro da Tailândia. "Estou satisfeito que o potencial e a prontidão da Tailândia tenham sido reconhecidos por uma das empresas líderes do mundo. Espero que a AWS desempenhe um papel fundamental, em parceria com o governo, no avanço da Tailândia rumo a uma sociedade digital mais inclusiva e na expansão do acesso a serviços digitais para todos os cidadãos."

"Continuamos vendo uma rápida adoção da nuvem na Ásia-Pacífico,àmedida que mais clientes liberam todo o potencial da nuvem mais ampla, confiável e segura do mundo", disse Prasad Kalyanaraman, vice-presidente de Serviços de Infraestrutura da AWS. "Esta nova região da AWS na Tailândia irá ajudar os clientes de todos os setores a implantar aplicativos avançados com um amplo conjunto de tecnologias da AWS que oferecem recursos essenciais de nuvem, como computação, armazenamento, análise e rede, bem como serviços que permitem que os clientes evoluam com rapidez, como inteligência artificial e aprendizagem automática. Com o lançamento de hoje, a AWS sente orgulho de apoiar a transformação digital da Tailândia e ajudar a acelerar seu papel como um centro regional de inteligência artificial."

Com o lançamento da região da AWS na Ásia-Pacífico (Tailândia), a AWS tem 111 zonas de disponibilidade em 35 regiões geográficas, com planos anunciados para lançar mais 15 zonas de disponibilidade e mais cinco regiões da AWS no México, Nova Zelândia, Arábia Saudita, Taiwan e a nuvem soberana europeia da AWS. As regiões AWS são compostas por zonas de disponibilidade que colocam a infraestrutura em localizações geográficas separadas e distintas. A região da AWS na Ásia-Pacífico (Tailândia) consiste em três zonas de disponibilidade localizadas longe o suficiente uma da outra para dar suporteàcontinuidade de negócios dos clientes, mas perto o suficiente para fornecer baixa latência para aplicativos de alta disponibilidade que usam diversas zonas de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade tem energia, refrigeração e segurança física independentes, sendo conectada por redes redundantes de latência ultrabaixa. Os clientes AWS com foco em alta disponibilidade podem projetar seus aplicativos para serem executados em várias zonas de disponibilidade, a fim de obter uma tolerância a falhas ainda maior.

A AWS oferece o portfólio mais amplo e profundo de serviços, incluindo análise, computação, banco de dados, IoT, IA generativa, aprendizagem automática, serviços móveis, armazenamento e outras tecnologias de nuvem. Clientes de startups e empresas a organizações do setor público e sem fins lucrativos poderão usar tecnologias avançadas do provedor de nuvem líder mundial para impulsionar a inovação, satisfazer as preferências de residência de dados, alcançar menor latência e atenderàdemanda por serviços de nuvem na Tailândia e em toda a Ásia-Pacífico.

Clientes e parceiros da AWS dão as boas-vindasàregião da AWS na Tailândia

Organizações na ASEAN e na Tailândia estão entre os milhões de clientes ativos que usam a AWS em mais de 190 países. As empresas na Tailândia escolhem a AWS para inovar, impulsionar eficiências de custo e acelerar o tempo de colocação no mercado. Os clientes tailandeses que usam a AWS incluem 2C2P, Ascend Money, Bank of Ayudhya, Charoen Pokphand Group (CP Group) e KASIKORN Business-Technology Group. Os clientes do setor público da Tailândia usam a AWS para ajudar a impulsionar economias de custo e atender melhor os cidadãos locais. Estes clientes incluem o Big Data Institute (BDI), a Digital Government Development Agency, o Center of Excellence in Digital and AI for Mental Health (AIMET) e a Stock Exchange of Thailand (SET). Startups e pequenas empresas tailandesas, incluindo BODA Technology & Consultancy, BOTNOI Group, Flow Account, Pomelo Fashion e Sunday Technology, estão trabalhando na AWS para escalar rapidamente a nível nacional na região da Ásia-Pacífico e em todo o mundo.

O Bank of Ayudhya Public Company Limited, um dos principais bancos da Tailândia, conta com a AWS para lidar com desafios específicos, como aperfeiçoar a experiência do cliente, melhorar a acessibilidade financeira e otimizar a eficiência operacional. O banco utiliza serviços de nuvem da AWS, incluindo análise de dados, aprendizagem automática e IA, para inovar e agilizar processos. "Como nosso provedor estratégico de nuvem, a AWS desempenha um papel crucial para conduzir o programa de nuvem Krungsri, que atende a mais de 12 milhões de pessoas. Com uma região local da Tailândia, isto irá expandir tremendamente a parceria entre a Krungsri e a AWS e ampliar significativamente as possibilidades", disse Pochara Vanaratseath, chefe de TI do Bank of Ayudhya Public Company Limited.

O Charoen Pokphand Group (CP Group) é o maior conglomerado da Tailândia, operando em agronegócios, alimentos, varejo, telecomunicações e comércio eletrônico em mais de 21 países. O CP Group usa a AWS para impulsionar a transformação digital, aprimorar a eficiência operacional, escalar com rapidez, melhorar os recursos de análise de dados, desenvolver novos produtos e serviços digitais e inovar em suas diversas unidades de negócios. "Este investimento da AWS se alinha perfeitamente com nosso compromisso de implementar tecnologia de ponta para impulsionar o crescimento sustentável e melhorar vidas", disse Thanasorn Jaidee, presidente da True Internet Data Center (True IDC), uma subsidiária do CP Group. "A nova região irá nos permitir acelerar nossas iniciativas de transformação digital, aprimorar nossa postura de segurança e conformidade de dados e desenvolver soluções inovadoras de modo mais eficiente. Estamos na expectativa de aproveitar esta infraestrutura local da AWS para atender melhor nossos clientes e contribuir para a economia digital da Tailândia."

Estabelecido em 2016, o KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) é o braço de tecnologia do KASIKORNBANK, um dos principais bancos comerciais da Tailândia, e conta com a AWS para habilitar mais de 400 aplicativos, a fim de tornar os serviços financeiros acessíveis, convenientes e inclusivos a clientes em toda a Ásia-Pacífico. "Trabalhar com a AWS vem sendo uma estratégia revolucionária para nós, que nos permite definir nossa liderança no setor de fintech", disse Tawan Jithavech, diretor de tecnologia na KBTG. "Escolhemos a AWS devido a seu amplo espectro de serviços, profunda experiência em soluções de nuvem e a agilidade com a qual podem nos ajudar a dimensionar nossas operações. Com a nova região da AWS na Tailândia, iremos melhorar facilmente nossos tempos de resposta de rede, seremos capazes de sincronizar dados de modo mais eficaz e fornecer consistentemente serviços financeiros superiores a nossos clientes de maneira rápida e segura, contando com a infraestrutura mais segura, confiável e disponível do mundo."

A agência governamental tailandesa, o Big Data Institute (BDI), está liderando a tarefa de transformar a Tailândia em uma nação orientada por dados mediante o desenvolvimento da National Big Data Platform, que capacita órgãos governamentais a formular políticas com informações que abordem os principais desafios econômicos e sociais. O BDI lançou diversas iniciativas de integração de dados, incluindo Health Link, Travel Link e as plataformas Thai Large Language Model (Thai LLM), todas voltadas para melhorar a acessibilidade e o uso de dados em todos os setores. "Com a nova região da AWS na Tailândia, estamos entusiasmados em anunciar que o Big Data Institute migrará o Health Link, nosso serviço descentralizado de troca de informações de saúde, para as centrais de dados da AWS na Tailândia", disse o Dr. Tiranee Achalakul, presidente e diretor executivo do BDI. "O Health Link está pronto para oferecer atendimento eficaz ao paciente, permitindo acesso contínuo a registros de saúde sem armazenar informações confidenciais centralmente. Escolhemos a AWS como nosso principal provedor de nuvem diante de sua renomada infraestrutura segura, robusta e altamente escalável, junto com suporte excepcional de engenharia e consultoria. À medida que expandimos nossa base de usuários do Health Link, manter um ambiente operacional estável, seguro e eficiente será crucial, e sabemos que podemos fazer isto com a AWS."

A Stock Exchange of Thailand (SET) é o principal local de negociação de valores mobiliários da Tailândia desde 1975, com sua plataforma de negociação online dando suporte a mais de 3,6 milhões de usuários. A AWS forneceàSET uma infraestrutura de nuvem robusta, altamente escalável e de baixa latência para sua plataforma de negociação online que pode satisfazer rigorosos requisitos de segurança e conformidade. "Com o aumento de investidores digitais, é vital para a SET se adaptar rapidamente às novas demandas do mercado e oferecer serviços que atendam aos desejos desta crescente geração", disse Thirapun Sanpakit, vice-presidente executivo sênior e chefe da divisão de TI da SET. "Usar a AWS para as plataformas de negociação online da SET nos ajuda a escalar facilmente para acomodar 500.000 usuários simultâneos, mantendo a máxima eficiência operacional. Com a nova região da AWS na Tailândia, iremos expandir nossas ofertas de dados de mercado de baixa latência para aprimorar ainda mais a experiência de negociação de nossos investidores."

A AWS Partner Network (APN) inclui dezenas de milhares de fornecedores independentes de software (ISVs) e integradores de sistemas (SIs) ao redor do mundo. Os parceiros da AWS criam soluções e serviços inovadores na AWS, e a APN ajuda ao oferecer suporte comercial, técnico, de marketing e de entrada no mercado a clientes. Os ISVs, parceiros de tecnologia, SIs e parceiros de consultoria da AWS ajudam clientes empresariais e do setor público a migrar para a AWS, implantar aplicativos de missão crítica e fornecer uma gama completa de serviços de monitoramento, automação e gestão para ambientes de nuvem dos clientes. Os parceiros da AWS na Tailândia incluem Com7, Dailitech, Dakok, Deloitte, Fujitsu, G-Able, Inteltion, Metro Systems, MFEC, NTT DATA, SiS Distribution, SoftwareOne, True IDC e Yip in Tsoi & Co., Ltd. Para obter a lista completa de parceiros da AWS, acesse aws.amazon.com/partners.

A Dailitech é uma empresa de tecnologia tailandesa especializada em soluções de dados e IA com foco nos aspectos fundamentais de rede, segurança e migrações de aplicativos para a nuvem da AWS. "O lançamento da região da AWS na Ásia-Pacífico (Tailândia) irá aumentar significativamente a capacidade da Dailitech de acelerar a inovação e melhorar o desempenho para nossos clientes no Sudeste Asiático", disse o Dr. Vit Niennattrakul, diretor geral da Dailitech. "Também estamos orgulhosos e empolgados que esta expansão da AWS consolida ainda mais a posição da Tailândia como um ator-chave na economia digital da região, e irá liberar um tremendo potencial para as empresas tailandesas e o povo tailandês."

A NTT DATA, parte do NTT Group mundial, é líder em prover serviços de TI. Ela coopera com a AWS para oferecer serviços de migração, gestão e otimização de nuvem para empresas na Tailândia. A NTT DATA aproveita a infraestrutura e as ferramentas da AWS para ajudar os clientes a acelerar a transformação digital, aperfeiçoar a eficiência operacional e inovar em áreas como IoT e análise de dados. "Este investimento estratégico da AWS se alinha perfeitamente com nosso compromisso de impulsionar a transformação digital na Tailândia e na região mais ampla da ASEAN", disse Sutas Kongdumrongkiat, diretor executivo da NTT DATA na Tailândia, Camboja, Laos e Mianmar. "A nova região da AWS na Tailândia irá nos permitir oferecer a nossos clientes soluções de nuvem aprimoradas com melhor desempenho, menor latência e soberania de dados mais forte. Como um parceiro de longa data da AWS, estamos animados em aproveitar esta infraestrutura local para acelerar a inovação, sobretudo em áreas como IoT, cidades inteligentes e Indústria 4.0. Este desenvolvimento, sem dúvida, irá reforçar a posição da Tailândia como um centro digital e promover novas oportunidades para empresas em diversos setores."

Investindo na Tailândia

A nova região da AWS na Ásia-Pacífico (Tailândia) é o mais recente investimento contínuo da AWS na Tailândia para oferecer aos clientes serviços de nuvem avançados e seguros, junto com programas de qualificação, treinamento e engajamento da comunidade. Desde 2020, a AWS inaugurou seis locais de ponta do Amazon CloudFront na Tailândia, que aceleram a entrega de dados, vídeos, aplicativos e APIs para usuários ao redor do mundo com baixa latência e altas velocidades de transferência. Em 2020, a AWS lançou o AWS Outposts na Tailândia para fornecer infraestrutura e serviços da AWS a praticamente qualquer local ou local de ponta para uma experiência híbrida realmente consistente. Em 2022, a AWS aprofundou seu investimento na Tailândia com o lançamento do AWS Local Zones em Bangkok. O AWS Local Zones é um tipo de implantação de infraestrutura da AWS que coloca computação, armazenamento, banco de dados e outros serviços selecionados mais perto de grandes populações e centros industriais, permitindo que os clientes forneçam aplicativos que exigem latência de milissegundos de um dígito aos usuários finais.

Desde 2017, a AWS treinou mais de 50.000 pessoas na Tailândia em habilidades de nuvem. A AWS continua investindo em qualificar desenvolvedores, estudantes e a próxima geração de líderes de TI na Tailândia com habilidades de nuvem procuradas através do AWS Skills to Jobs Tech Alliance, além de programas de treinamento e certificação da AWS como AWS Academy. A AWS também lançou o programa "Tech for Digital Future" na Tailândia para proporcionar habilidades básicas de computação em nuvem para alunos do ensino médio e profissionalizantes sobre fundamentos de nuvem em tailandês. A AWS Academy oferece a instituições de ensino superior ao redor do mundo um currículo de computação em nuvem gratuito e pronto para ensinar que prepara os alunos para certificações AWS reconhecidas pelo setor e empregos em nuvem em demanda. A AWS Academy oferece atualmente cursos em mais de 30 universidades na Tailândia, incluindo a Chulalongkorn University, o King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, a Mahidol University, a Siam University e a Sukhothai Thammathirat Open University, que abrangem fundamentos de nuvem, arquitetura de nuvem, operações de nuvem, desenvolvimento de nuvem e engenharia de dados, bem como certificações especializadas referentes a aprendizagem automática, segurança cibernética e outros domínios. Desde o lançamento do programa, mais de um milhão de alunos foram treinados pela AWS Academy a nível mundial.

Compromisso com a sustentabilidade

A Amazon está comprometida em se converter um negócio mais sustentável e alcançar zero emissão líquida de carbono em suas operações até 2040, 10 anos antes do Acordo de Paris, como parte do The Climate Pledge. A Amazon foi cofundadora do The Climate Pledge e se tornou sua primeira signatária em 2019.

A AWS está constantemente trabalhando em meios para aumentar a eficiência energética de suas centrais de dados, ao otimizar seu design, investir em chips desenvolvidos especificamente e inovar com novas tecnologias de refrigeração. Um relatório da Accenture, encarregado pela AWS, estima que a infraestrutura da AWS seja até 4,1 vezes mais eficiente do que no local e, quando as cargas de trabalho são otimizadas na AWS, a pegada de carbono associada pode ser reduzida em até 99%. Com a nova região da AWS na Ásia-Pacífico (Tailândia), os clientes também terão o benefício dos esforços de sustentabilidade da AWS em toda a sua infraestrutura. Para mais informações sobre os esforços de sustentabilidade da AWS, acesse aws.amazon.com/about-aws/sustainability.

